certification obligatoire : Une priorité

C’est en qualifiant «l’impératif de la diversification économique», élément incontournable du nouveau modèle de croissance, que le ministre de l’Industrie et des Mines, dans une communication lue en son nom, a souligné, hier à Alger, que la promotion et le développement de la normalisation, l’élaboration et la diffusion des normes constituent les défis à relever.

S’exprimant lors de la célébration de la 21e journée nationale de la normalisation, M. Abdeslam Bouchouareb indique que son département, conscient du rôle accru de la normalisation, «ne cesse d’accorder une importance à la politique nationale de la qualité en faisant interagir toutes les composantes de l’infrastructure qualité nationale». Les pouvoirs publics, explique le ministre, à travers la publication de la loi de juillet 2016 modifiant et complétant la loi 04-04 relative à la normalisation, ainsi que la signature par le Premier ministre du décret d’application y afférent, «visent la réorganisation de l’activité de la certification obligatoire et l’instauration d’un système national de marquage». L’objectif est de donner «plus de confiance en l’économie et faciliter les échanges commerciaux». Les dispositions de la loi prévoient également «l’institution et la définition de mécanismes pour évaluer les produits en matière de procédures de certification et de caractéristiques de marquage et de conformité». S’agissant de la réglementation technique, le département de l’Energie «a élaboré plus d’une dizaine de règlements techniques algériens pour une large gamme de produits».



Développement durable : thème privilégié de la normalisation



Rebondissant sur les mesures incitatives et le financement de l’infrastructure qualité, M. Bouchouareb indique que «l’aide financière destinée à l’entreprise sera plus efficiente à travers la refonte déjà obtenue à la faveur de la loi de finances 2015». Trois fonds sont visés : le Fonds de la compétitivité industrielle, le Fonds de la mise à niveau des PME et le Fonds de la promotion de l’investissement, désormais regroupés en une seule entité qui «répondra à toutes les attentes de l’entreprise en matière d’accompagnement, que ce soit sur le plan de la mise à niveau ou celui de la certification». Le ministre fait part également de «l’élargissement» en 2016 du dispositif d’aide à la certification des entreprises «à un référentiel d’actualité pour l’industrie nationale relatif au management dans l’industrie de l’automobile afin d’accompagner nos opérateurs».

A propos du thème de cette 21e journée portant sur «les normes : outils au service du développement durable», le ministre dira qu’il est d’ «actualité mondiale». Il y a quelques années, le développement durable était le «thème privilégié de la normalisation internationale et algérienne». Aujourd’hui, «il fait partie intégrante de la conception de l’intérêt général que défendent les organisations internationales et les Etats». Sur sa lancée, le ministre met en avant l’intérêt du management environnemental, le qualifiant de «comportement socialement responsable». A ce sujet, il explique qu’ «un appel a été lancé en faveur d’une utilisation efficace des ressources naturelles et de la protection de l’environnement». L’objectif sera atteint par de «nouvelles approches en termes de management environnemental».



L’IANOR : plus de 750 normes à fin 2016



De son côté, le Directeur général de l’IANOR précise que le pôle normalisation a produit jusqu’à fin novembre 2016, 710 normes, dont 504 nouvelles, et va aller au-delà des 750 d’ici la fin de l’année. Quant au pôle formation, Djamel Hales souligne que 830 personnes, appartenant à 200 entreprises algériennes, ont pris part à des formations importantes. Sur la coopération, le même responsable rappelle, entre autres, le protocole d’accord signé, mai dernier, avec l’Iran. Evoquant les perspectives, il précise que la stratégie triennale sera axée sur le recensement des besoins normatifs de 2017 à 2019 et le lancement de nouveaux travaux. Pour l’année prochaine, l’IANOR, dit son DG, a demandé un accompagnement à l’Union européenne pour avoir un label, voire un référentiel national sur l’accueil. L’autre projet est lié à la certification Halal. A ce sujet, M. Hales souligne qu’il y a un arrêté ministériel, et l’IANOR commencera prochainement à certifier les denrées alimentaires. Pour sa part, Mme Hama, responsable national du projet «Menastar Algérie», explique que l’objectif est de renforcer l’infrastructure institutionnelle de normalisation et de réglementation pour soutenir l’entreprise et l’industrie dans la région Mena. Financé par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, ce projet, qui concerne 8 pays, vise également la création d’une capacité humaine nationale basée sur l’utilisation des normes internationales avec comme priorités : environnement, énergie et eau.

Fouad Irnatene