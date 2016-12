Régularisation des non-salariés par la casnos : Le 31 décembre, dernier délai

Moins d’une semaine nous sépare de la date butoir fixée pour les travailleurs non-salariés débiteurs de cotisations au niveau de la CASNOS, pour régulariser leurs situations, et bénéficier ainsi des échéanciers de paiement de leurs cotisations antérieures. S’exprimant, hier matin, sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale, le DG de la CASNOS, M. Chawki Acheuk-Youcef, a réitéré que le dernier délai accordé à ces derniers est fixé pour le 31 décembre 2016. Les guichets, qui resteront ouverts tout au long de la semaine en cours, pourraient même travailler vendredi prochain, en cas de besoin.

L’invité de la Chaîne I fera, dans ce contexte, un rappel de l’ensemble des dispositions exceptionnelles incitatives prises dans l’objectif d’encourager les commerçants à s’affilier à la Caisse, signalant que parmi les facilitations accordées, figurent, notamment, l’ouverture de 136 nouvelles structures rapprochant la Casnos de ses assurés.

Ce responsable citera également, à titre d’exemple, des facilitations, les mesures de la LFC 2015, et explique qu’à la faveur de cette loi, il est possible pour les non-salariés de payer leurs cotisations de l'année en cours, mais aussi de bénéficier d'un échéancier de paiement pour la mise à jour de leurs cotisations antérieures et de l'exonération de majorations et de pénalités de retard.

M. Acheuk-Youcef a indiqué que la Caisse compte actuellement plus de 1,8 million de travailleurs non-salariés affiliés. Cela dit, le potentiel se chiffre à trois millions de travailleurs qui travaillent pour leur propre compte, dans les différentes branches d'activité, à l’image des commerçants et des artisans, ainsi que des personnes exerçant des professions libérales (médecins, avocats, notaires...). Un appel sera donc lancé à cette occasion aux non-salariés qui devraient saisir l'opportunité de toutes ces facilités que leur offre l'État et s’affilier à la CASNOS afin d'avoir accès à une meilleure et conséquente retraite. Remarque importante à retenir, la CASNOS a enregistré, au 30 novembre 2016, 90% de hausse de ses recettes.

Ce taux appréciable de recouvrement des cotisations en 2016 a été rendu possible grâce, entre autres, à l'exonération des pénalités, mais aussi au travail permanent de sensibilisation que mène cet organisme à l'échelle nationale via ses agences de wilaya. Il a relevé, en effet, qu’à cette date, pas moins de 400.000 commerçants affiliés à la Casnos ont pu régulariser leur situation en versant les montants de leurs cotisations ainsi que les arriérés.

De ce fait, 76 milliards de dinars ont été recouvrés, enregistrant ainsi une augmentation de 90% des recettes de la Caisse. Cette régularisation du passif va permettre à la Casnos d’assurer le versement des pensions de retraite jusqu’à 2030.

Le DG de la Casnos a également affirmé que des moyens seront mobilisés pour renforcer et affiner les opérations de contrôle des travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés à la Casnos ou affiliés, mais qui sont débiteurs de cotisations, et ce à partir de l'année 2017. En effet, les moyens des agents de contrôle de la Caisse seront renforcés par la mise à leur disposition d'un «système mobile de consultation et d'affiliation d'office» des travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés.

Soraya Guemmouri