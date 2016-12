DANS NOTRE FORUM : LA SéCURITÉ ROUTIèRE EN DÉBAT

Avec l’entrée en vigueur, en 2017, du permis de conduire à points, la répression sera orientée vers les contrevenants multirécidivistes. C’est aussi le point fort de la nouvelle loi régissant l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, dont l’adoption est prévue la semaine prochaine. Ce sont là les convictions du chargé des activités du Centre national de prévention et de sécurité routières, M. Ahmed Naït El-Hocine, qui a annoncé que le nombre de morts sur nos routes a sensiblement diminué durant les onze premiers mois de 2016. Mais cela ne veut pas dire que la lutte contre l’hécatombe routière est terminée.

L’invité du Forum d’El Moudjahid est venu, hier, avec une bonne nouvelle. C’est un fait rare dans les statistiques des accidents de la Route qui reflètent l’hécatombe routière. Et qui ont poussé les pouvoirs publics à adopter une nouvelle approche en matière de lutte contre le terrorisme routier. Aussi, le chargé des activités du Centre national de la prévention et de la sécurité routières a annoncé que le nombre des personnes tuées dans des accidents de la route lors des onze derniers mois de l'année 2016 a enregistré une baisse de plus de 12%, par rapport à la même période de l'année dernière. 3.718 morts ont été déplorés sur les routes lors des onze derniers mois de l'année en cours, soit une baisse de 12,87% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre des blessés a également reculé à 41.544 blessés, soit -20,70%. Les accidents de la route, estimés à 27.168 accidents, soit 17,48%, ont baissé par rapport à la même période de l'année 2015. Qu’est-ce qui explique ce recul ? Selon le conférencier, la sensibilisation a donné quelques résultats, mais cela reste insuffisant au vu de l’ampleur des dégâts.

C’est d’ailleurs pour une meilleure coordination de la politique du gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité routière que les autorités publiques ont décidé de mettre en place une nouvelle instance baptisée Délégation nationale de sécurité routière, laquelle sera sous l’égide du Premier ministère, et qui aura pour principale mission la réduction des accidents de la route. Une nouvelle structure appelée à remplacer le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR). Une structure qui est arrivée à bout de souffle. Concernant les mesures phare qui ont été prises depuis sa nomination, au mois d’avril dernier, au poste de chargé des activités du CNPSR, M. Naït El-Hocine met en avant tout le travail accompli durant cette période, autant sur le plan organisationnel qu’opérationnel.

Pour ce qui est de l’aspect organisationnel et réglementaire, toutes les projections du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales ont été prises en charge. Il s’agit essentiellement de la réorganisation et de la révision de toute l’architecture institutionnelle en matière de sécurité routière. Dans ce contexte, le conférencier cite la projet de loi relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Dans ce texte, figure la proposition de création d’un conseil intersectoriel auprès du Premier ministre. Sa mission est de définir les orientations stratégiques du gouvernement en matière de sécurité routière. La question qui s’impose, c’est de connaître la finalité d’une telle instance. Cette proposition vient d’un constat. Selon M. Naït El-Hocine, toutes les actions de sécurité routière étaient menées d’une manière parcellaire au niveau de différents départements impliqués dans ce dossier.

Il y avait de louables initiatives, dit-il, telles que le contrôle technique et la généralisation des radars, ce qui, faut-il reconnaître, à permis de réduire un tant soit peu le nombre d’accidents. Cependant, relève notre invité, tous ces efforts n’ont jamais été coordonnés, et jamais intégrés dans une politique globale de l’État visant la réduction de la facture de l’insécurité. À cela s’ajoute le manque d’un cadre organisationnel susceptible de fédérer l’ensemble des efforts. C’est de tout cela qu’émane la proposition de création d’un conseil intersectoriel placé sous l’égide du Premier ministre, car la politique de la sécurité routière n’est pas l’apanage d’un département ministériel. Il faut un chef de file et un cadre intersectoriel, avec une politique transversale, des décisions fortes et imposables à tous les acteurs concernés par la sécurité routière. Une fois le cadre intersectoriel créé, il est plus facile de définir les orientations stratégiques du gouvernement. Quant à leur mise en œuvre, il a été suggéré la création de la délégation nationale de la sécurité routière, placée sous tutelle du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Elle a pour mission l’application opérationnelle et technique des orientations. Elle vient en remplacement au Centre national de prévention et sécurité routière, appelé à disparaître. Cependant, ses missions seront reprises par la délégation. Ce qu’il faut noter, c’est que même les missions du Centre national des permis de conduire relèveront de la délégation. L’objectif étant d’arriver à disposer d’une structure leader qui dispose de l’essentiel des missions de la sécurité routière.

Ceci pour éviter l’éparpillement des tâches et la dilution des responsabilités, parce que le but final est de créer une structure en mesure de piloter le dossier de la sécurité routière avec une facilité d’évaluation.

Pour ce qui est des missions du Centre national du permis de conduire, elles consistent en la prise en charge d’un aspect très important, à savoir la formation des conducteurs. Surtout que ces derniers sont à l’origine de 35% des accidents. Pour revenir au fonctionnement de la délégation nationale de la sécurité routière, elle reste un organe d’exécution de la politique nationale qui se fera d’une manière concrète. À la question de savoir si la nouvelle loi a privilégié le côté répressif, le conférencier estime qu’elle n’est pas plus répressive que le texte actuellement en vigueur. Pour M. Naït El-Hocine, notre système de sanction est plus sévère par rapport aux autres réglementations observées à travers le monde.

Avec l’entrée en vigueur du système du permis de conduire à points, la répression sera orientée vers les contrevenants multirécidivistes. Ce système mettra aussi fin à l’ère des interventions, un phénomène qui, selon le conférencier, n’est pas spécifique à l’Algérie. Une fois le fichier national des contraventions et le fichier national des permis de conduire et des immatriculations mis en place, il est possible d’aller vers un système automatisé qui va restreindre l’intervention humaine. Un autre point important qui mérite d’être relevé, et qui permettra d’arriver à un système automatisé des sanctions, concerne l’installation de radars fixes déployés sur les axes routiers accidentogènes.

Nora Chergui