Annaba : Réhabilitation des hôtels Seybouse et El-Mountazah

Les hôtels Seybouse International et El-Mountazah, situés à Annaba et à Seraidi, feront l’objet, dès l’entame de l’année 2017, d’une vaste opération de réhabilitation et de modernisation, a-t-on indiqué, hier, à la direction du tourisme et de l’artisanat. Une enveloppe financière estimée à 10 millions DA a été allouée à cette opération rentrant dans le cadre de la réhabilitation des établissements touristiques publics et l’amélioration de la qualité des prestations de services. Construit au milieu des années 1970, l'hôtel Seybouse International, d’une capacité d’accueil de 500 lits, proposera, à la faveur de ses travaux de modernisation, une salle de conférences de 400 places, une salle des fêtes d’une capacité d’accueil de 396 personnes et plusieurs autres salles de réunions et de séminaires de 100 places chacune. La réhabilitation du Seybouse International porte également sur la rénovation de son entrée principale, la création de nouveaux espaces de détente et de loisirs, et d’un parking couvert de 140 places, ce qui lui permettra de «glaner» une nouvelle étoile, passant de quatre à cinq étoiles, a-t-on indiqué. De son côté, l’hôtel El-Mountazah, plus connu chez les habitants de la région sous le nom du «palais», pour son style architectural pittoresque, verra l’agrandissement de ses espaces de restauration, passant d’une capacité d’accueil de 148 à 250 personnes. Outre l’élargissement et la réhabilitation de ses espaces de détente, l’hôtel de 204 chambres, construit en 1971, se dotera également de salles de conférences, d’une nouvelle piscine et d’un parking de 71 places. Ces travaux permettront le reclassement de l’hôtel El-Mountazah, passant de 3 à 4 étoiles. La réception des travaux de réhabilitation et de modernisation de ces deux infrastructures hôtelières est prévue au cours du premier semestre 2018. (APS)