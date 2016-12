Constantine : Réception de 3.000 LPL en 2017

Trois mille logements publics locatifs seront réceptionnés dans le courant du 1er semestre 2017, au nouveau pôle intégré d’Aïn Nehas, dans la wilaya de Constantine, a indiqué le chef daïra de Constantine, Bachir Kafi.

Ces logements, dont les travaux de construction ont été entièrement achevés, seront remis à leurs bénéficiaires dès le parachèvement des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) en cours, a souligné, dimanche dernier, le responsable, précisant que des pré-affectations ont été déjà attribuées à 1.450 demandeurs de logements à caractère social.

Rappelant le cumul «croissant» de demandes pour le logement social enregistré à Constantine depuis les années 1990 à ce jour, le chef de daïra a indiqué que l’administration locale œuvre à résoudre ce dossier à travers une démarche «transparente» favorisant une «communication continue et explicite» avec les personnes concernées. Environ 15.000 demandes de logements datant de 1990 à 2004 ont été étudiées et validées par les commissions compétentes, a révélé M. Kafi, précisant que les dossiers déposés à partir de 2005 font actuellement l’objet d’études approfondies par les services de la daïra.

Dans ce sens, le chef de daïra a indiqué que toutes les demandes de logements à caractère social seront satisfaites à la faveur des programmes importants en cours de réalisation dans cette wilaya.

À titre d’exemple, le responsable a fait part d’un programme de 3.000 LPL implantés à la ville Ali-Mendjeli et 4.000 unités de même type prévues dans la région d’Aïn Abid dont les travaux de construction «tirent à leur fin». (APS)