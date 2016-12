BOUMERDÈS : Démantèlement des chalets

Une opération de démantèlement et de démolition des maisons en préfabriqué, érigées dans la wilaya de Boumerdès suite au séisme du 21 mai 2003, a été lancée dans la commune d’Ouled Hadadj. Près de 500 chalets, construits à travers les quartiers de Djillali-Saïdani et Haouch El-Makhfi, ont été touchés lors de la première étape de cette opération qui sera généralisée à d’autres localités de la wilaya abritant des constructions similaires.

Les familles qui résidaient dans ces maisons en préfabriqué, depuis 13 ans, ont été relogées dans des appartements dotés de toutes les commodités.

L’opération d’éradication totale des chalets, construits au lendemain du séisme de 2003, va se dérouler en plusieurs étapes, a indiqué le chef de l’exécutif de la wilaya, précisant à l’APS que le parachèvement de l’opération devrait intervenir au plus tard fin décembre 2017.

Il a affirmé, dans ce contexte, que la clôture de ce dossier est un «engagement» et «un grand défi» pour les autorités qui sont déterminées à régler définitivement ce dossier, à l’échéance fixée. Plus de 1.200 chalets, éparpillés à travers tout le territoire de la wilaya de Boumerdès, sont concernés par cette opération qui devrait, au terme échu, mettre un terme à une attente qui aura duré treize années. (APS)