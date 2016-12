Tizi Ouzou : Lancement de tous les programmes de logements en souffrance d’ici mars 2017

Tous les projets de logements en souffrance, inscrits au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, seront lancés d’ici mars 2017, a annoncé, hier, le wali, Mohamed Bouderbali. Le chef de l’exécutif, qui a effectué une visite de travail dans la daïra de Tizi Gheniff, a donné instruction aux directions concernées par ses programmes de délocaliser les projets non lancés pour indisponibilité d’assiettes foncières et de tenir des réunions hebdomadaires pour «faire le point sur la situation des projets en cours de réalisation et ceux qui ne sont pas encore lancés afin de discuter des contraintes rencontrées et y apporter des solutions» La consistance du programme logement de la wilaya de Tizi Ouzou est de 130.553 unités, tous segments confondus. L’habitat rural vient en tête, avec un total de 81.360 logements.

Pour le reste, 27.602 unités sont inscrites au titre du LPL, 10.278 relèvent des programmes LSP/LPA et FNPOS, 7.860 de la formule location vente et CNEP-Immo, 3.000 unités inscrites dans le cadre du programme réhabilitation et 453 LPP, selon la direction locale du logement. Sur ce programme de 130.553, un total de 89.529 unités sont déjà livrées, 33.400 sont en cours de réalisation et 7.624 en voie de lancement, selon la direction du logement, qui précise que «les mesures d’allègement et de facilitation prises par l’État, ont permis de lancer massivement les programmes alloués à la wilaya». Il s’agit, entre autres mesures, du recours au gré à gré simple pour le lancement de 12.000 logements publics locatifs, la mobilisation d’assiettes foncières par le recours à la procédure de distraction et d’expropriation et la dérogation accordée à la wilaya de construire, dans le cadre du programme habitat rural, en surélévation sur des constructions déjà existantes, a-t-on expliqué de même source. (APS)