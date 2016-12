DEMANDES DE LOGEMENTS PUBLICS : Le certificat négatif toujours en vigueur

«Le certificat négatif délivré par les services de la Conservation foncière est toujours exigé des demandeurs de logement dans le cadre des différents programmes de logements publics, notamment pour la formule location-vente de l'AADL.» Le propos est du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, qui indique que la suppression de ce document n’a jamais a été à l’ordre du jour et ne le sera pas à l’avenir. «La distribution de logements publics, en dépit de la non-réception par les services du ministère de l'Habitat du certificat négatif, ne signifie pas sa suppression», a, en effet, appuyé le ministre, qui était, hier, l’invité du Forum de la radio nationale. Plus explicite, il a affirmé qu’initialement, la remise des clefs des logements ne devait pas se faire avant la réception du certificat négatif du souscripteur, mais la lenteur des réponses des conservations foncières, relevant des services des domaines, a empêché cela. Il expliquera aussi que ces lenteurs sont provoquées par le recours des services concernés aux archives physiques (papier), en attendant l'entrée en service de la base de données informatique, en cours d'installation. À rappeler que le certificat négatif constitue ce document exigé en 2014 par le ministère de l’Habitat des souscripteurs aux différents programmes de logements réalisés par l’État. Le certificat négatif est complémentaire aux opérations de contrôle effectuées au niveau du fichier national du ministère de l'Habitat. Ce qui englobe les listes des bénéficiaires des précédents programmes de logements publics, toutes formules confondues, celle des souscripteurs actuels, des bénéficiaires de subventions de l'État en matière de logement, et celle des bénéficiaires de permis de construction. Les montants colossaux que l'État dépense pour les programmes de logement exigent un contrôle plus rigoureux en vue de préserver la dépense des fonds publics et redonner à l'État sa crédibilité. Les opérations de contrôle sont effectuées parallèlement à l'avancement de l'opération commerciale relative à la souscription pour mieux organiser l'opération de livraison des logements, selon le ministre.



Quelque 3,2 millions de logements livrés entre 2000 et 2016



Sur un autre volet, et grâce à l’effort qualifié de «spectaculaire», la pression en matière de demandes de logements, qui pesait jadis lourdement sur les pouvoirs publics, a sensiblement baissé en raison d’un intérêt jamais égalé accordé à ce domaine. Celui-ci a toujours bénéficié de tout le soutien dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes de développement initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les résultats obtenus en matière d’attribution de logements sont éloquents, comme l’a confirmé M. Abdelmadjid Tebboune, qui a révélé le chiffre de 3,2 millions d’unités attribuées aux citoyens durant la période s’étalant de 2000 à 2016. Incontestablement, c’est un effort énorme qui a été consenti par l’État dans le cadre de la résolution de la crise de logement, comme l’a rappelé à juste titre le ministre, ajoutant que le déficit est actuellement de 360.000 unités. Il affirme aussi que le secteur de l’Habitat compte livrer plus de 300.000 unités en 2017. S'agissant du programme de location-vente (AADL), le ministre s'est engagé à clore le dossier des souscripteurs 2001/2002 d'ici mars 2017, indiquant que certains projets pourraient accuser un retard de quelques semaines pour des raisons climatiques. Selon lui, Alger, Oran et Constantine sont les wilayas qui enregistrent le plus de pression concernant le programme AADL. Il précisera, à ce propos, qu'entre 2.500 et 3.000 unités seront livrées à Oran d'ici fin janvier prochain. À propos du programme de logement promotionnel public (LPP), le nombre des logements livrés peut atteindre 8.000 unités d'ici février prochain après la livraison de plusieurs projets à Alger, Oran et Bordj Bou-ArrÉridj, a encore indiqué M. Tebboune. D’autre part, et à une question relative au montant de la Grande mosquée d’Alger, le ministre fera savoir que le coût du projet est de 1,25 milliard de dollars, «contrairement au chiffre exagéré de 3 milliards de dollars récemment avancés par certains médias étrangers».

Karim Aoudia