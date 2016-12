intempéries et chantiers dans la capitale : Multiplication des points noirs

Les grands chantiers ouverts au niveau de la capitale et l'état de certains axes routiers (les sens giratoires), les glissements de terrain et la stagnation des eaux pluviales sur les routes, sont les causes des accidents de la circulation et la création de points noirs, a indiqué hier à Alger le commissaire principal à la Sûreté d'Alger, Mohamed Filali. A l'occasion de la célébration de la journée nationale de la prévention routière coïncidant avec le 26 décembre de chaque année, M. Filali Mohamed a indiqué à l'APS que les risques des accidents augmentent en hivers au regard des affaissements de terrain et l'accumulation et la stagnation des eaux pluviales sur les routes, ainsi que les sens giratoires qui enregistrent des embouteillages notamment aux heures de pointe. Le facteur humain constitue la principale cause des perturbations importantes au niveau des routes de la wilaya, car certains négligent la maintenance de leur véhicule et de leurs accessoires de conduite (essuie-glaces). Concernant les points noirs enregistrés quotidiennement au niveau des routes d'Alger, le même responsable a indiqué que les efforts de désengorgement se poursuivent au niveau des différents axes qui connaissent un important flux de véhicules, à l'instar de la rocade sud. L'entrée du carrefour Ain Allah menant à Draria, El Achour et ses alentours est considéré comme un point noir, vu l'exiguïté de la route qui oblige ainsi les conducteurs à se bousculer sans respecter la priorité, entravant la circulation vers Zeralda.

Au centre ville, l'entrée de l'hôpital Mustapha-Pacha menant à la place de la Concorde civile, la trémie menant à la rue de l'ALN, la sortie de la capitale à destination de Blida (RN n°1) constituent d'autres points noirs en raison des travaux qui y sont effectués actuellement, a soutenu la même source.

La capitale est devenue un grand chantier et la sûreté publique a demandé aux services des Travaux publics de reporter certains travaux au- delà des heures de pointe ou dans la soirée, à moins qu'elles revêtent un caractère urgent, avec l'engagement de protéger les travailleurs, a fait savoir M. Filali. Selon les chiffres avancés par M. Filali, 885 accidents de la circulation routière ont été enregistrés durant l'année 2016 contre 923 l'année dernière. Ces accidents ont fait 956 blessés et 42 décès, un nombre "inchangé" par rapport à l'année précédente selon le même responsable. APS