PRÉSERVATION DES RESSOURCES HYDRIQUES : Nécessité d’une vision globale

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a mis l’accent, hier dans la wilaya déléguée de Djanet (Illizi), sur la nécessité d’une vision globale pour la préservation des ressources hydriques souterraines et la préservation de l’environnement.

«Il appartient d’avoir une vision globale tenant compte des aspects de la préservation à la fois des ressources hydriques souterraines et de l’environnement, pour éviter les phénomènes de la pollution», a indiqué le ministre lors de l’inspection d’une station de traitement et d’épuration (STEP) dans la zone de Tin-Toussis.

M. Ouali a révélé que le secteur vient de lancer un «ambitieux» programme ayant permis la réalisation actuellement de 177 STEP qui atteindront les 300 structures du genre prochainement. Mise en service en avril 2014, cette structure environnementale, qui comprend six bassins de lagunage, contribue à la préservation de l’environnement et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), selon les explications fournies à la délégation ministérielle. Le ministre s’est rendu ensuite dans la région de Tigherghert où il s’est enquis du chantier de réalisation d’un des quatre forages agricoles retenus pour la région, pour un coût de 43 millions DA accordé au titre du Fonds spécial de développement des régions du Sud (FSDS).

Les travaux de réalisation de ce forage, d’une profondeur de 8.000 m, enregistrent un taux de 95% d’avancement. Sur site, M. Ouali a annoncé la réalisation d'un autre projet de forage appelé à renforcer les capacités de mobilisation hydrique dans la région de Tigherghert qui renferme 13 périmètres agricoles, avant d’appeler à accorder la priorité aux jeunes dans le cadre de l’investissement agricole.

Il a annoncé également le recours, prochainement, du secteur à l’énergie solaire dans l’exploitation des forages hydrauliques. Dans la commune du chef-lieu de wilaya d’Illizi, le ministre a inspecté, à la cité «El-Wiam», la station de déminéralisation destinée à l’approvisionnement en eau potable. Alimentée à partir de cinq forages, cette station, équipée de deux réservoirs de 1.000 m3 chacun, dispose d’une salle de pompage, quatre tours d’aération et un filtre de sable, selon la fiche technique. Sur site, M. Ouali a souligné que «l’Algérie possède les moyens de traitement de ces minéraux pour fournir une eau de qualité aux citoyens». Au terme de sa visite de travail d’une journée, le ministre s’est enquis du projet de STEP de Tin-Tourha, d’une capacité de traitement de 6.500 m3/ jour, grâce à ses six bassins de décantation, et dont la mise en service aura lieu en mars 2017, avant d’inspecter le chantier de la Maison de l’environnement, implantée à la sortie Sud de la commune d’Illizi. APS