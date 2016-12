Conseil de la nation : Modernisation de la justice un saut qualitatif

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a présenté, hier, devant la commission des affaires juridiques du Conseil de la nation, un exposé portant sur l’évaluation globale des réformes qu'a connues le secteur de la Justice, conformément aux recommandations et décisions de la commission nationale de réforme de la Justice, et qui vise la modernisation de la justice en Algérie.

À cette occasion, le ministre a fait savoir, que la législation relative au secteur de la justice a connu «un saut qualitatif» durant la période allant de 1999 jusqu’au mois d’octobre 2016. Cette dernière a vu l’adoption de 176 textes de lois, dont 76 textes législatives, 16 décrets présidentiels et 84 décrets exécutifs.

Pour ce qui concerne le premier axe relatif à la réforme du système judiciaire, Louh, a indiqué, que durant les trois dernières années, il a été procédé à la préparation de 13 textes législatifs touchant les domaines : judiciaire, juridique, la criminalisation de la violence contre les femmes, le renforcement du cadre national juridique pour la lutte antiterroriste et le crime organisé à travers la criminalisation du déplacement vers les lieux des conflits pour commettre des actes terroristes ou l'incitation et la formation, ainsi que de criminaliser tout acte de financement terroriste.



Promotion de la ressource humaine



Le ministre a toutefois, indiqué que son département «accorde un intérêt particulier à la formation» des magistrats, en annonçant, qu’à partir de 2017, la formation des magistrats au titre d'un décret exécutif 16-159 du 30 mai 2016, fixant la durée de leur formation à 4 ans (2ans de formation théorique et 2 ans de formation pratique). «Cette formation vise à permettre aux magistrats de s'adapter aux nouveautés en les armant de culture juridique et de culture générale», a ajouté le ministre, en précisant qu’il s’agira aussi de l’instauration des conditions de recrutement des juges. Dans ce sillage, louh a évoqué le nombre de juges existant et qui est passé de 2.628 en 1999 à 6.222 juges actuellement, soit une augmentation de 136,70%. Parmi ce nombre, dira le ministre, il a été recensé 2.064 femmes juges, avec 41,42% du nombre total des juges existant. «Beaucoup de postes de haute responsabilité ont été accordés à la gente féminine, avec la nomination et pour la première fois en Algérie, d’une juge en qualité de procureur général» dira-t-il.



Réforme pénitentiaire



Le ministre de la Justice, a fait savoir que de nouveaux amendements relatifs à la loi portant organisation des établissements pénitentiaires concernant la «semi liberté» et l'élargissement de l'emploi des détenus qui s'inscrit dans le cadre des réformes visant à promouvoir les mécanismes d'aide à la réintégration sociale des détenus. L'amendement relatif à la semi liberté au profit des détenus qui suivent des études, permettra à ces derniers de bénéficier de la liberté avec «des conditions précises» afin de poursuivre leurs études ou formation en vue de faciliter leur réintégration dans la société. Il a été également question de la réforme des établissements pénitentiaires conformément aux standards internationaux des droits de l'homme, le renforcement et la préservation de la dignité des détenus selon les conventions internationales…. 2017, verra la réalisation de plusieurs projets pour des nouvelles structures judiciaires, dont la réalisation de nouveaux sièges pour 7 tribunaux, la réalisation de 27 cours, ainsi que 6 cours administratives, 3 annexes de cours et 3 centres régionaux pour les archives judiciaires. Le ministre, a annoncé également, que 2018 verra aussi la réalisation de 8 nouveaux sièges pour neuf tribunaux, 12 nouvelles cours, 7 cours administratives et deux annexes de cour. Selon le même bilan, le secteur de la justice s’est doté de 21 nouvelles structures cette année (2016), dont 16 pour les services judiciaires (nouvelles structures pour les cours de justice, 9 tribunal et commissions, 6 palais de justices, 2 cours et annexe de cour. Le processus de réforme de la justice et l'introduction des nouvelles technologies dans l'action judiciaire pour rapprocher la justice du citoyen, notamment en ce qui concerne la délivrance du certificat de nationalité, du casier judiciaire et des documents de la cour suprême. La modernisation de la justice, poursuit-il, constitue la base juridique qui régit le cadre général de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des supports électroniques. Il a rappelé les mesures prises dans ce cadre et qui se déclinent en trois axes : le premier concerne la création d'un système centralisé regroupant toutes les activités du secteur, le second porte sur la transmission des documents et actes judiciaires par voie électronique, dont la signature électronique et aussi les prestations en ligne en prévision de la délivrance du casier judiciaire et du certificat de nationalité via internet.

Le nombre de ces documents retiré via Internet, depuis le mois d’août 2015 jusqu’au mois de décembre 2016 est de l’ordre de 281195 exemplaires. Sachant que le nombre des avocats bénéficiaires de ce service a atteint 3575 avocats. Pour ce qui est de la signature électronique, il a été enregistré 219022 documents, dont 191.108 de la cour suprême et 27914 du conseil d’Etat, durant la période allant du mois d’octobre 2015 au mois de décembre 2016. tandis que le troisième axe se penche sur l'instauration de la visioconférence dans les procédures judiciaires, a-t-il poursuivi. Il a été question également de l’ouverture des adresses mail sur le site web du ministère de la justice, «contact@mjustice.dz», «infonationalite@mjustice.dz» et «infocasier@mjustice.dz» dans le but de mieux servir et rapprocher la justice du citoyen ainsi que la création du numéro vert (78-10) et de bien d’autres procédures.

