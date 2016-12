Porter haut le message

Importante manifestation culturelle et religieuse, la 18e Semaine nationale du Coran s’est ouverte hier au palais de la culture Moufdi-Zakaria de Kouba, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de personnalités nationales, de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie et des hauts cadres du secteur. Placé sous le haut patronage du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, son fondateur, cet événement se tient dans le cadre des festivités de célébration du mois de soutien et de solidarité avec le Prophète Mohamed (QSSSL), mis sur pied par le département du Dr Mohamed Aïssa, sous la forme d’un concours national de récitation et de psalmodie coranique, accompagné d’un colloque scientifique sur le thème «La modération, une valeur coranique ». A cette occasion, le Président de la République a adressé un important message aux participants, lu par M. Mohamed Ali Boughazi, conseiller à la Présidence de la République, dans lequel il a souligné que "le message de modération est la meilleure illustration de la noblesse de l'Islam et de son rejet de toute forme de violence et d'excès, notamment l'effusion de sang et tous les crimes terroristes", en déplorant la perte aujourd’hui de nombreuses vies innocentes en Libye, au Yémen, en Syrie, en Irak et dans bien des pays arabo-musulmans. Dans ce contexte, il a indiqué que cette tragédie, c’est à nous musulmans qu’il incombe d’intensifier les initiatives pour trouver un règlement à ces conflits. En effet, a ajouté le Président de la République, nous devons nous référer aux préceptes de notre religion et porter haut son noble message pour contribuer à la consécration de la paix, la sécurité, la justice et l’équité.

Intervenant à cette occasion, le Dr Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a souligné que la semaine nationale du Coran est devenue une école de formation et œuvre dans la bonne voie de l’islam modéré. Dans ce contexte, il a rappelé les nombreux et riches thèmes débattus par nos savants et nos chercheurs universitaires au cours des éditions précédentes de cette manifestation culturelle et religieuse, en ajoutant que les regards du monde sont aujourd’hui tournés vers l’expérience algérienne de lutte et de prévention contre l’extrémisme, à la faveur de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Un vibrant hommage a été ensuite rendu par les organisateurs au défunt savant Mohamed Cherif Kahar, président de la commission de la fatwa au HCI (Haut conseil islamique) décédé vendredi dernier, avant de procéder à la remise de prix et distinctions aux lauréats des concours culturels, organisés le mois passé par les centres culturels islamiques du pays.

Ouverts au palais de la culture Moufdi-Zakaria, les travaux de la 18e semaine nationale du Coran pour laquelle le thème "La modération, une valeur coranique" a été retenu, se poursuivront jusqu'au 29 décembre à Dar El Imam d'El Mohammadia, à Alger, parallèlement à l’organisation, en soirée, des épreuves finales des 3 concours de récitation, psalmodie et interprétation du Coran.

Mourad A.