Dans la LUCARNE : Une sanction à demi teinte

Les lois sont faites pour être appliquées. C’est une logique de tout règlement. Sinon, ce n’est pas la peine de faire des efforts sur le plan juridique pour règlementer les choses. Il est vrai que notre football est doté de lois et règlements. Ce qui le prémunit contre tout dépassement de la part des acteurs du football ou autres. Sur le terrain, il est clair que des erreurs sont commises, çà et là, par toux ceux qui activent dans notre jeu à onze, aussi bien les supporters que les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et même les médecins. On peut adjoindre à tous cela ceux qui gravitent autour du football, une discipline très prisée dans notre pays et ailleurs aussi. Cependant, malgré les situations où des fautes graves ont été commises concernant la pratique durant la compétition, les lois censées rendre à chacun ce qui lui revient n’ont pas été appliquées pour des raisons, le plus souvent, discutables ; des cas ou la règlementation n’a pas été exécutée comme formulée dans les différents articles juridiques, dont la plupart sont approuvés en Assemblée générale ou pendant la réunion du Bureau fédéral de la FAF. Toujours est-il, on ne peut pas parler de carence juridique dans un secteur qui a bien besoin de justice. Là, il faut souligner que les textes juridiques foisonnent dans pratiquement dans chaque domaine. De ce côté-là, on peut dormir sur les deux oreilles. Ce qui est moins apprécié par les observateurs, c’est l’application des articles juridiques selon les convenances et non pas à la lettre. C’est ce qui fait que, en général, les sanctions prises ne sont pas très conformes à la justesse de la faute commise. Les spécialistes ont été surpris récemment par la sanction infligée suite à l’affaire de la publicité d’Ooredoo exhibée ostensiblement au stade 24-Février de Bel Abbès lors du match USMBA-RC Relizane, joué pour le compte des 1/16es de finale de la coupe d’Algérie. Les dirigeants Abassis ont fait fi de la règlementation en vigueur concernant la publicité lorsqu’il s’agit de la coupe d’Algérie. La FAF, en effet, en possède l’exclusivité aussi bien au niveau du stade que sur les vêtements ou équipements des joueurs, médecins et même des dirigeants. C'est-à-dire que, hormis Mobilis, aucune autre publicité ne peut être affichée sur les panneaux publicitaires, mais aussi les équipements. Les dirigeants Abassis avaient commis cet impair en affichant une publicité concurrente, ou rivale pour être plus précis, au sponsor officiel de la FAF. Les Relizanais, qui avaient perdu le match sur le score de (2 à 0) voulaient se requinquer le moral en emportant le gain du match sur tapis vert, puisqu’ils avaient introduit des réserves bien motivées. La règlementation est claire dans ce sens lorsqu’elle stipule que «à partir de la phase nationale de la coupe d’Algérie (1/32èmes de finale), la FAF dispose des droits exclusifs de publicité sur tous les équipements des équipes ainsi que les stades… Les clubs doivent veiller au respect des obligations. Aucune publicité autre que celle des sponsors officiels de la FAF n’est autorisée sur les tenues de toute pièce de vêtement ou d’équipement porté ou utilisé par les joueurs et par l’encadrement technique, médecin, administratif... ». Les Bel- Abéssiens n’ont pas respecté le règlement de la FAF en ce qui concerne le volet publicité. La faute est évidente et les poulains de Chérif El Ouazzani auraient pu écopé d’un match perdu par pénalité comme le prévoit la règlementation en vigueur. Outre le million de DA d’amende, une suspension aussi de deux années. Mais, ce n’est pas ce qui a été fait. On a donné le primat qu’à la sanction financière de 1 million de DA, ce qui ne peut satisfaire les Relizanais qui espéraient remplacer les Abassis et affronter l’USMA, ce mardi chez eux, pour le compte des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie.

À priori, ils n’auront pas cette faveur qui ne restera qu’un vœu pieux tel un «verre à demi-plein» !



Hamid Gharbi