Sofiane Younes, capitaine de l’USMH : «À Bordj pour la qualification ! »

* Votre équipe a marqué le pas en concédant le nul à domicile face à l’OM. Par quoi l’expliquez-vous ?

À mon avis, mes coéquipiers doivent, à l’avenir, davantage rester concentrés sur leur rôle sur le terrain, au lieu de contester sans cesse la moindre décision de l’arbitre. Ce n’est pas une bonne chose, et il faut plutôt penser à s’appliquer sur le terrain et mettre en œuvre les consignes de l’entraîneur. J’estime qu’on est passé à côté. On n’a pas fait un bon match, même si je dirai qu’on a fourni beaucoup d’efforts, cependant on a manqué quelques bonnes occasions de but. Il faut aussi reconnaitre une chose…



* Laquelle ?

En face, il y avait une bonne et solide équipe de Médéa qui était franchement difficile à manier et qui nous a tenu tête et par moments inquiétés. Concédé un match nul sur son terrain n’est pas la fin du monde. Il est vrai qu’on voulait gagner cette rencontre, mais en football, on ne peut gagner non plus à tous les coups.



* Votre public a affiché son mécontentement dans le dernier quart d’heure de jeu, en contestant les décisions de l’arbitre et en lançant des bouteilles plastiques sur le terrain…

N’attendez surtout pas de moi de cautionner ce genre de comportement ou de m’en prendre à l’arbitre pour contester ses décisions ! Nos supporters sont formidables et aiment leur équipe. Ils sont toujours derrière nous et pour cela je tiens à les féliciter du fond du cœur. Seulement, je dis à ceux qui se sont mal comportés, que cela n’est pas une bonne chose, ni pour l’USMH, ni pour les joueurs, ni pour nos fans, ni pour le sport. Ils exposent ainsi leur équipe à une sanction qui ne profitera à personne. Je tiens à rendre hommage à ceux qui parmi notre public sont intervenus dans les tribunes pour leur dire d’arrêter. On doit toujours veiller à bien se comporter en toute circonstance.

* Comment se présente le match de coupe contre le CABBA et chez ce dernier ?

On a tourné la page du match devant Médéa et on s’est rapidement remis au travail. On s’est bien préparé et il faut savoir que la Coupe nous tient à cœur et on veut aller au bout de cette compétition. L’équipe a terminé la phase aller au milieu du tableau en championnat et cela nous réconforte un temps soit peu après un début de saison assez difficile. Ensemble, nous irons à Bordj et mettrons tout en œuvre afin d’arracher la qualification et ne surtout pas s’arrêter-là dans cette épreuve.

On sait pertinemment que la rencontre sera très difficile pour les deux équipes. Mais, dans un match de football, tout reste possible. Une chose est sûre, on est déterminé et décidé à rentrer à la maison avec la qualification. Tout se jouera sur le terrain. Il faut être fair-play et se dire que le meilleur gagnera. Je voudrai pour terminer lancer un message à nos supporters. J’interpelle tous les supporters qui se déplaceront à Bordj Bou-Arreridj de faire très attention sur la route, d’éviter tout excès de vitesse. Leurs familles et parents attendent leur retour qu’ils espèrent en toute sécurité. Ne les faites pas pleurer.

Entretien réalisé par

Mohamed-Amine Azzouz