USMBA-USMA et ESS-JS Saoura : Les grands chocs du tour

Ces huitièmes de finale de la coupe d’Algérie s’annoncent ouverts. De plus, on nous propose des face à face assez équilibrés. Il est clair que « dame Coupe » est tout à fait différente du championnat de Ligue-1.

C’est vrai qu’en championnat, l’USMBA avait battu, sur le « ground » du stade 24-février, l’USMA (2 à 1). Mais ce ne sera pas forcément le cas cette fois-ci, puisque les gars de Soustara sont très capables de revenir avec la qualification au prochain tour, eu égard à leur grande volonté de ne pas revenir de cette compétition bredouille. Les Abassis qui avaient éliminés les Relizanais au tour précédent, et malgré leur défaite à Bologhine devant le MCA, ont montré de très bonnes qualités, surtout que Balegh demeure un pion très important dans l’échiquier de Chérif El ouazzani.

À Sétif, l’équipe drivée par l’intérimaire, Zorgane, est prête pour prendre la mesure de cette équipe de la JS Saoura qui reste sur une convaincante victoire «at home» devant l’USMA (1 à 0). C’est ce qui fait que cette formation de Khouda ne viendra pas au stade 08-Mai 45 en victime expiatoire. Si les locaux ne sortent pas leur grand jeu, ils risquent d’en pâtir, ce n’est pas du tout acquis d’avance ; ils se trompent énormément s’ils le pensent.

Au stade de Dar El Beida, le NAHD sera opposé à une équipe du PAC, nullement facile à manier. Toutefois, vu le caractère derby de cette empoignade, il y a lieu de relever l’équilibre des forces. Il est clair que cette joute pourrait aller jusqu’aux prolongations et voire même aux tirs au but.

Les gars du Paradou doivent, cependant, se méfier de cette équipe du NAHD qui reste un des spécialistes de cette compétition. D’ailleurs, ils étaient les fina



listes malheureux, battus en finale par le MCA (1 à 0).

À Tizi-Ouzou, la JSK partira avec les faveurs des pronostics, puisqu’elle a tiré le «cendrillon» de ce tour, le NASR El Fedjoudj, une équipe de la région de Guelma qui évolue dans l’inter-régions (groupe-Est) et classé à la huitième place. C’est une occasion pour les Canaris de gagner et se qualifier pour le prochain tour, c'est-à-dire les quarts de finale.

Les poulains du Tunisien, Hidouci, ont repris quelques couleurs et vont essayer de le confirmer aujourd’hui au stade

1er-Novembre de Tizi-Ouzou à partir de 17h. Ce match ne sera pas télévisé. Mais les supporters de la JSK sont attendus en masse en masse pour soutenir les leurs.



HAMID G.