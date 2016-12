COMMENTAIRE : Basta !

Soyons courtois et respectueux et posons les problèmes avec franchise. Nos villes méritent-elles la situation de dégradation avancée qui les a touchées ces dernières années ? Pourtant, des efforts extraordinaires ont été fournis pour améliorer le cadre et la qualité de vie des citoyens, à commencer déjà par l’éradication des bidonvilles. Hélas, des comportements d’un autre âge se sont incrustés et ont la peau dure. Les trottoirs, toujours encombrés, sont jonchés de pièges de toutes sortes : briques abandonnées, dénivelés, surélévations, nids de poules, bouches d’égout à ciel ouvert, tuyauterie dégradée, fuite d’eau et trous divers. Depuis quelques années, les trottoirs sont devenus un espace envahi par les avancées des squatteurs et même des commerçants de boutiques et de restaurants, qui les occupent avec des barrières de fortune : pneus, caisses, cartons, blocs de ciment, blocs de pierres, fûts…, interdisant le passage aux piétons et le stationnement aux automobilistes. Les gens déposent comme ils veulent des gravats, font leur commerce de vente de poissons ou de fruits, séchage des moquettes de voitures, parking sauvage… Aucune ruelle ni parcelle n'est laissée, pas un morceau de la rue. Tout un monde d'incivisme et d'égoïsme qui empoisonne la vie des citoyens quotidiennement. Des jeunes se partagent des «carrés d'or» de la ville au vu et au su de tout le monde. On ne peut pas comprendre une telle attitude de la part des maires et des services de sécurité, qui ont pourtant mené avec succès des opérations d’éradication des parkings illicites. Pourquoi donc a-t-on permis ces comportements et ces vols de parcelles sur l'espace public ? Le laxisme, l'inattention, la corruption ? Quand on voit l'énormité de certaines surfaces squattées, on n'a pas affaire là à d’honnêtes gens prêts à collaborer. On n'a jamais rien sans rien. Un laxisme qui tombe mal, au moment où le pays lance un signal pour relancer le tourisme. C'est un échec patent de l'incompétence en urbanisme et une preuve du laxisme des mairies qui laissent des gens avoir le droit de faire ce qu’ils veulent sur les espaces publics. Le stationnement dans nos villes et, en particulier à Alger, est un véritable calvaire quotidien. Les tenants de parkings illicites redoublent d’ingéniosité et développent leur racket du citoyen. Tous les espaces publics et toutes les rues sont squattés par des bandes de malfrats, qui s’adonnent à cœur joie au racket des automobilistes et particulièrement des femmes, prêtes à payer le double ou le triple du tarif, de peur de voir leur voiture vandalisée ou se faire agresser. Pourtant, les parkings gardés sont en réalité des espaces publics, libres d’accès à tous. À ceux qui, rebiffés par le prix, refusent ce diktat qui ne dit pas son nom, le stationnement est tout simplement refusé, quand ils ne sont pas agressés avec injures et insultes. Et dire que des élus des communes de la capitale parlent d’ambitions touristiques ! Pourtant, aujourd’hui, ils ne réagissent même pas à cette verrue qui défigure le paysage d'une de nos plus belles villes, Alger. Il est temps que la commune, le propriétaire véritable, se décide enfin à prendre ses responsabilités. Autrefois, les visiteurs d’Alger n’étaient pas prêt d'oublier leur séjour dans cette capitale baignée de soleil, tant par le dépaysement que par la gentillesse des habitants et leur éternel sourire. Aujourd’hui, elle est devenue tout simplement insupportable pour ses habitants et tous les citoyens qui viennent de l’intérieur du pays.

Devant les nombreux abus dans la gestion du domaine public, il faut réagir pour lutter contre les squatteurs. Les autorités devraient prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la réglementation. Le défi de cette décennie repose sur l'aménagement de grandes agglomérations intelligentes qui favorisent le développement et l'épanouissement de la population. Un pari qui suppose des paramètres scientifiques liés à la gestion efficiente de l'urbanisation, selon les économistes, qui reconnaissent qu'une bonne gestion de l'urbanisation permet de favoriser le développement, stimuler la croissance et améliorer la qualité de vie. En revanche, une urbanisation mal gérée peut freiner le développement.

Farid Bouyahia