Colonies israéliennes dans les territoires palestiniens : L’Algérie salue la résolution onusienne

L’Algérie a salué, hier par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution qui condamne l’implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens, appelant la communauté internationale à «prendre des mesures d’urgence pour la mise en œuvre effective de cette résolution». «Nous saluons l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution n° 2334 qui condamne l’implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens», a précisé M. Benali Cherif dans une déclaration à l’APS. Pour le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, «cette résolution historique constitue une étape majeure et positive qu’il importe de saluer et qui est à même, pour peu qu’il y ait une volonté internationale, de mettre un terme à l’entêtement de l’entité occupante dans l’implantation de colonies dans les territoires palestiniens et à son mépris flagrant des principes de la légalité internationale, du droit international et des résolutions onusiennes pertinentes». Après avoir appelé la communauté internationale à «prendre des mesures d’urgence pour assurer la mise en œuvre effective de cette résolution et mettre fin à toutes les formes d’exactions commises par l’occupant» et félicité l’État de Palestine, peuple et direction, pour cet acquis «important», M. Benali Cherif a réaffirmé le soutien «constant et inconditionnel» de l’Algérie «au peuple palestinien frère pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment son droit à l’établissement de son État indépendant avec El-Qods pour capitale».