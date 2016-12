Crise libyenne : Pour une SOLUTION inclusive et souveraine

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale de Libye, Faiz Esserradj, a entamé hier une visite de travail en Algérie dans le cadre de la concertation entre les deux pays.

M. Esserradj a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. Lors de cette visite, M. Esserradj abordera l’évolution de la situation et les efforts entrepris dans le cadre du règlement politique de la crise que connaît ce pays. Cette visite permet de réitérer la position constante de l’Algérie qui soutient la dynamique de paix initiée dans ce pays, fondée sur la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale dans le respect de la souveraineté nationale de la Libye.

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale de Libye, Faiz Esserradj, a affirmé que sa visite en Algérie s’inscrit dans le cadre des «concertations permanentes» entre les deux pays pour parvenir à un «règlement positif» de la crise que traverse actuellement la Libye. Dans une déclaration au salon d’honneur à l’aéroport international Houari-Boumediene, M. Esserradj a rappelé le rôle «efficace et constant» de l’Algérie ainsi que son soutien au gouvernement d’entente nationale libyen pour «le règlement de la crise en Libye». Il a précisé qu’il évoquera, lors de sa visite, plusieurs dossiers avec les responsables algériens en vue de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.





M. Sellal s’entretient avec Faiz Esserradj



Les entretiens ont permis d’»évaluer la situation politique et sécuritaire, ainsi que la dynamique politique engagée pour l’accélération du processus de règlement de la crise en Libye», indique un communiqué des services du Premier ministre. Par ailleurs, M. Esserradj a tenu à «rendre hommage à l’Algérie pour les efforts déployés dans la recherche et la mise en œuvre d’une solution politique exclusive et souveraine», note la même source. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.



Entretien avec M. Messahel



Confiant en «la perspicacité de l'Algérie» dans la gestion de la crise



M. Faiz Esserradj s'est dit confiant en «la perspicacité de l'Algérie» dans la gestion de la crise qui secoue son pays et «la levée des obstacles» entravant l'application de la solution politique en Libye. «Ma présence en Algérie vient en réponse à l'invitation du Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, et s'inscrit dans le cadre des visites de concertation entre les deux pays pour lever certains obstacles entravant l'application de la solution politique. Nous sommes confiants en les efforts et en la perspicacité de l'Algérie dans la gestion d'une telle situation», a indiqué M. Esserradj, à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États Arabes, Abdelkader Messahel.

Après avoir rappelé que l'Algérie avait reçu plusieurs responsables libyens dans ce cadre, M. Esserradj a réitéré son appel à toutes les parties concernées à «se mettre autour de la table du dialogue pour régler nos problèmes par nous- mêmes, loin de toute ingérence étrangère».

Cet objectif, a-t-il dit, «ne peut être atteint que si nous mettons de côté nos différends actuels et tentons d'ouvrir une nouvelle page pour l'édification de notre patrie et la réalisation de sa sécurité et de sa stabilité». (APS)

note d’espoir

Le Conseil présidentiel attaché à sa mission



L’année 2016 s’achève sur une note d’espoir pour les Libyens après la libération entière de la ville de Syrte, mais beaucoup reste à faire pour mobiliser davantage de soutien, sous la direction du Conseil présidentiel, autour de l’accord politique qui continue de se heurter à l’opposition du Parlement rival basé à Tobrouk (est). À quelques déconvenues près résultant notamment de la lenteur dans la mise en œuvre de l’accord politique dans la partie est du pays —l’autorité rivale y campe sur son refus d’accorder sa confiance au Gouvernement d’union nationale libyen (GNA)—, l’année 2016 était «encourageante» pour l’exécutif dirigé par Fayez al Sarraj, à plus d’un titre, de l’avis des observateurs.

Le Conseil présidentiel a pu ainsi faire prévaloir le fait d’avoir libéré la ville de Syrte, fief libyen du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI-Daech). Cette issue favorable a été obtenue au prix de combats menés par les forces gouvernementales engagées le 28 août dans une opération militaire. Une victoire qui en appelle d’autres, celle d’une effective reprise des activités pétrolières dans le pays. En effet, après avoir plongé sous la barre des 300 000 barils/jour en 2010, la production avait connu un rebond depuis octobre, doublant quasiment jusqu’à 600 000 barils/jour. Aussi, après deux ans de division dans le secteur d’hydrocarbures, le GNA parvient aussi à la réunification de la Compagnie nationale de pétrole (NOC). Par ailleurs, parler de la Libye en 2016, rappelle le rôle de l’Algérie et son approche inclusive qui a pesé de tout son poids dans l’aboutissement à l’accord de paix en Libye.

Le processus politique, amorcé en mars 2015 lorsqu’Alger avait abrité les tous premiers pourparlers inter-libyens, a continué à bénéficier de soutiens cruciaux émanant de la mission de l’ONU en Libye (MANUL), de l’Union africaine (UA), de l’Union européenne (UE) et celui de la Ligue arabe. Les rencontres d’Alger avaient permis l’intensification des efforts diplomatiques à travers la tenue de nombre de conférences sur la Libye, (Rome, le Caire, Niamey, Londres...)



Une armée unifiée, priorité pour GNA



Pour reconstruire la Libye, le GNA s’était fixé dès le début un objectif qui repose sur trois

piliers : «l’économie, la sécurité et l’accord politique qui prévoient l’unité et la réconciliation du pays», livré aux milices armées et meurtrie par les violences depuis 2011. La bataille de Syrte est finie mais la guerre contre le terrorisme appelle à la mobilisation permanente, a averti récemment M. Sarraj, après l’annonce officielle de la reprise de la deuxième ville du pays, soulignant la nécessité d’«unifier les forces militaires dans une seule armée». Une vision définie par l’émissaire de l’ONU pour la Libye, Martin Kobler, comme «une architecture sécuritaire intérimaire inclusive». «Tous les problèmes de la Libye aujourd’hui sont liés à la situation sécuritaire (...). Et la seule issue, c’est une armée libyenne unifiée sous le commandement du Conseil présidentiel» du GNA, avait déclaré M. Kobler. Installé le 30 mars dernier, le Conseil présidentiel du GNA, issu de l’accord politique, a réussi à convaincre «deux importantes milices», jusqu’alors loyales au Général controversé Khalifa Haftar, de rallier ses forces. Cependant, il en reste en effet beaucoup à réaliser pour «faire progresser l’unité» à même d’appuyer les institutions de transition dans l’exercice de leurs fonctions.



Pas de nouvelle intervention militaire



Inquiets de l’expansion de l’EI en Libye, à 300 kilomètres seulement de l’Europe, les Occidentaux s’étaient dit prêts à «contribuer au rétablissement de la sécurité en Libye». Cependant, une telle contribution est assujettie aux dispositions de l’accord politique, et ne peut intervenir sauf si le GNA en exprime le besoin. Il est à rappeler que la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU du 23 décembre 2015 offrirait «une couverture internationale». Mais sur ce point, le GNA n’a laissé place à aucune «ambiguïté». «C’est vrai que nous avons besoin d’aide de la communauté internationale dans notre guerre contre le terrorisme. Mais nous ne parlons pas d’intervention internationale», avait-il déclaré.

M. Faiz Esserradj achève sa visite de travail

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Esserradj, a achevé hier une visite de travail en Algérie qui s'inscrit dans le cadre de la concertation entre les deux pays.

M. Esserradj a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. Lors de cette visite d'une journée, M. Esserradj s'est entretenu avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

L'entretien a permis aux deux parties d'évaluer la situation politique et sécuritaire, ainsi que la dynamique politique engagée pour l'accélération du processus de règlement de la crise en Libye. M. Esserradj a tenu, à cette occasion, à rendre hommage à l'Algérie pour les efforts déployés dans la recherche et la mise en oeuvre d'une solution politique à la crise en Libye.

La dernière visite de M. Essarradj en Algérie remonte à début octobre. APS