Eclairage : Le tabac ennemi public numéro un

La prévention est le seul investissement valable qui permet de réduire le nombre de cancers. Pour prévenir cette maladie, qui prend des proportions alarmantes dans notre pays, le professeur Messaoud Zitouni estime que la première chose à faire est de déclarer le tabac ennemi public numéro un. Car, dit-il, toutes les études ont démontré que le tabagisme est à l'origine de 90% des cas de cancer du poumon et de 35% des autres maladies cancéreuses. C’est pourquoi, le professeur Zitouni, qui a été chargé par le président de la République d’élaborer, de coordonner, de suivre et d’évaluer le plan cancer pour le quinquennat 2015-2019, explique que le tabac, qui tue la moitié de ses consommateurs réguliers, reste la première cause de cette pathologie pernicieuse. Et ce n’est pas un hasard si le bon sens populaire la présente comme un mal à deux visages. Le premier, il n’est pas inquiétant, car le dépistage précoce permet de traiter et de guérir la maladie à moindre coût. Le deuxième est plus cruel. C’est quand il est trop tard pour y remédier avec toutes les conséquences que l’on connaît. Pour toutes ces raisons, avec une volonté politique affichée, le cancer a été déclaré, en Algérie, problème majeur de santé publique. Face aux drames que génère le cancer, le Chef de l’Etat a érigé la lutte contre cette maladie dans le chapitre des priorités nationales, voire un chantier présidentiel. Et justement, le plan cancer, adopté en Conseil des ministres au mois de mai 2015, et dont la quintessence repose sur la prévention, entre dans sa phase d’application. Convaincu qu’il est primordial de détecter tôt pour mieux soigner, le programme national de dépistage a été remis au ministère de la Santé. Son application débutera le mois de janvier 2017. Et comme l’explique si bien le professeur Zitouni, au Forum

d’El Moudjahid, le dépistage permet de diagnostiquer tôt certains cancers, avant l’apparition de symptômes. Aussi, ils peuvent être soignés, et on peut même limiter les séquelles liées aux traitements utilisés. Mieux encore, dans certains cas, le dépistage peut permettre d’éviter l’apparition d’un cancer, grâce au repérage et au traitement d’une anomalie qui aurait pu évoluer vers un cancer. Ce qu’il faut retenir du passage du professeur Messaoud Zitouni, est que le cancer est une maladie guérissable, pour peu qu’on l’apprenne à temps et que la lutte soit dirigée vers la principale cause, qu’est le tabac, surtout que l’âge de prise de la première cigarette se situe aujourd’hui, dans notre pays, selon notre invité, vers 8 ans. Pour cela, il faudra interdire la publicité qui fait la promotion de ce produit. Il faut augmenter le prix du paquet de cigarettes qui reste dérisoire, selon le professeur Zitouni, et surtout favoriser l’accès au sevrage tabagique. Si on y arrive, on aura gagné une bataille contre cette maladie qui touche annuellement 50.000 Algériens.

Nora Chergui