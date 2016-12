Plan national anticancer

«Une trentaine de comités d’experts ont été installés. Ils sont chargés des sous-objectifs du plan national anticancéreux », a déclaré, hier, le professeur Messaoud Zitouni, au forum d’El Moudjahid.

Cet éminent professeur, chargé de l’élaboration, de la coordination, du suivi et de l’évaluation du plan national anticancéreux, a souligné que « l’ensemble des comités ont commencé à travailler ».

Qualifiant ensuite l’état d’avancement des travaux d’ «inégal », le Pr Zitouni a affirmé qu’ « une dizaine de groupes sont déjà arrivés à fixer des programmes d’action que nous sommes en train d’envoyer régulièrement, un par un, au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour qu’ils commencent à être mis en chantier, sur le terrain ». Le Pr Zitouni, qui signale que « l’une des difficultés rencontrées est celle d’essayer de changer d’indicateur de jugement — pour passer du jugement personnel des spécialistes de la santé au jugement réel du terrain qui est en fait celui des malades —, assure, cependant, que « d’après les premières informations recueillies, les échos dans ce sens sont extrêmement favorables». En résumé, il dira :

« Nous sommes sur le bon chemin. »

S’exprimant ensuite au sujet de la question de la lutte contre le cancer engagée par l’Algérie avec une volonté double qui inspire énormément de conscience non seulement aux personnels de santé, à l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle régionale et internationale, le conférencier notera que « cet élan innovateur a été donné par la décision du Président de la République, très tôt et avec beaucoup de clairvoyance, vu que la lutte contre le cancer représente un problème de santé publique majeur. Le chef de l’Etat l’a érigé en chantier présidentiel et a ordonné l’élaboration d’un plan cancer pour le quinquennat 2015-2019». Après une année de préparation et de rédaction avec une centaine de professionnels de la santé, l’on est actuellement arrivé à la phase « la plus cruciale » qui consiste en la mise en œuvre du plan.

Evoquant les grands objectifs, l’hôte d’El Moudjahid relève que ces derniers sont au nombre de huit. « Les deux axes prioritaires sont la prévention et le dépistage. Viennent ensuite les éléments qui suivent le circuit du malade, à savoir le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs», a-t-il détaillé, notant que parmi ces objectifs, figurent également la formation, l’information, la communication et enfin le financement qui est, il faut le dire, le véritable problème de tout élément de santé.

Il est à retenir que depuis maintenant plus d’un an, la méthodologie de travail qui est mise en place « a été calquée sur la logique conceptuelle du plan lui-même. Il s’agit de se fixer des objectifs précis et ne pas en sortir, essayer de se donner les moyens et les ressources aussi bien matériels qu’humains et juger du résultat », explique l’orateur qui ajoute qu’ «une fois que le résultat est jugé, il est question d’établir des indicateurs précis pour une évaluation objective et voir à chaque étape où on en est pour essayer d’améliorer la démarche suivante ».

Mais en quoi consiste donc la mise en place du plan anticancéreux? S’exprimant sur cette question, le Pr Zitouni explique que cette mise en œuvre va consister, en fait, à « rendre plus étroite la coordination intersectorielle dans ce sens, aussi bien au point de vue central qu’au point de vue local, au niveau des mairies ». Il soutient haut et fort que la mise en œuvre d’un plan de santé en général, et notamment un plan anticancéreux, ne peut pas réussir si elle n’est pas appliquée localement, car les directives institutionnelles, juridiques, législatives que nous avons ne peuvent pas être appliquées toutes seules. C’est au niveau du terrain que ces mesures doivent être appliquées, insiste le conférencier.



Les programmes de dépistage du cancer du colon et du rectum soumis au ministère de la Santé



Il est à noter qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du plan anticancéreux, il a été mis l’accent sur la nécessité de dépistage. « Nous avons déjà adressé au ministère de la Santé un programme de dépistage de l’un des cancers qui commencent à augmenter énormément, à savoir celui du colon et du rectum. Dans les deux ou trois semaines à venir, nous allons adresser le programme de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus», annonce le Pr Zitouni. Cela dit et concernant la prévention, l’équipe du plan cancer est «un peu en retrait », étant donné qu’il existe déjà un plan depuis longtemps intitulé le plan national multinational multisectoriel stratégique de lutte intégrée contre les facteurs de risque du cancer.

Interrogé sur les causes du cancer, le Pr Zitouni après avoir expliqué que le cancer a pour origine, dans 10% des cas, des mutations génétiques. Cela étant, « dans 90% des cas, on ne sait d’où ça vient », a-t-il affirmé. Poursuivant ses propos, l’orateur s’attardera sur les causes indirectes généralement appelées, « déterminants » ou « facteurs de risque ». Il s’agit, à la base, d’une intoxication chimique microscopique des cellules concernées, a-t-il fait remarquer. « Tout vient de l’intoxication chimique microscopique du corps humain qui ont – et cela est clairement démontré aujourd’hui – trois grandes origines : le tabac (30%), l’alimentation malsaine (entre 30 et 40%) et les intoxications aux pesticides, l’amiante, … (entre 20 et 25%)», a-t-il souligné, signalant « l’urgence, dit-il, pour les scientifiques de se pencher de manière sérieuse sur l’alimentation des Algériens ».

le Pr Zitouni affirme, également, que « le cancer est une maladie de la vieillesse». L’immense majorité des malades atteints du cancer sont des personnes âgées, a-t-il observé.

« L’autre facteur, à côté de la vieillesse, est celui de l’intoxication chimique des cellules dues à un certain nombre d’éléments dont le principal reste le tabac. En effet, le tabac provoque de 90 à 95% de cancers du poumon, qui est le cancer le plus fréquent chez l’homme et qui est également la cause indirecte d’au moins 20 autres cancers, dont même certains cancers gynécologiques chez la femme », a-t-il mis en exergue.

S’il n’existe à l’heure actuelle aucun remède au cancer, le seul traitement du cancer c’est la prévention. Aussi, l’intervenant plaide pour la mise en place d’une politique beaucoup plus agressive et volontariste de la prévention et notamment de la lutte contre le tabac. « Il faut s’y pencher, ici en Algérie, de manière beaucoup plus effective et efficace que celle entreprise actuellement », soutient le Pr Zitouni.

En réponse à une question qui concerne l’estimation du nombre de personnes atteintes de cette maladie tueuse, il a révélé qu’on est passé de 42.000 cas de cancer, il y a deux ans à 45.000 cas, actuellement ». Et d’ajouter : « On va bientôt arriver à 50.000 cas actuellement. » En somme, le nombre des cancéreux en Algérie se situe entre 40 et 50.000 malades. Même si nous n’avons pas encore une carte épidémiologique précise, les experts savent cependant qu’il existe des régions qui sont plus touchées que d’autres, à l’image de certaines zones au « sud du pays par exemple et aussi du côté de la région de Azzaba où il y avait une usine de mercure il y a quarante ans ». A ce propos, le Pr Zitouni apprendra à l’assistance qu’une cellule d’experts a été mise en place pour ne travailler que sur cela. « Son travail va être difficile, mais elle va essayer de faire superposer la carte géographique avec les industries, les pesticides, le benzen, … etc. et l’incidence d’un certain nombre de cancers. L’on sait déjà par exemple que dans certaines régions de l’Ouest algérien, il y a plus de cancers de la thyroïde». Il faut dire ici que le fait de chercher l’origine de ces cancers va permettre non seulement d’en connaître les causes, mais aussi de les corriger dans les régions qui sont incriminées et de mieux les traiter. Les chiffres communiqués à la faveur de cette conférence sont calculés en se basant sur les nombreux registres du cancer que recèle le pays. Il faut souligner qu’il existe en Algérie trois registres de cancer (Alger, Oran et Sétif) qui sont reconnus par le Centre international de recherches en cancérologie. Notre pays recèle également pas moins de 14 registres du cancer qui sont très performants. Remarque importante à retenir, dans ce contexte, « il a été procédé récemment au niveau du ministère de la Santé, à l’installation d’un réseau de tous les registres de cancer pour englober les 48 wilayas», fait savoir le Pr Bouzid.



15 centres anticancéreux fonctionnels



Il faut savoir également qu’au jour d’aujourd’hui, il existe 15 centres anticancéreux fonctionnels en Algérie dont 10 relèvent du secteur public et 5 autres du privé. Ces CAC sont dotés de 26 appareils, des accélérateurs, dans l’immense majorité. « Les centres anticancéreux de Sidi Bel Abbes et de Tlemcen devraient être ouverts en 2017 », annonce l’hôte d’El Moudjahid, notant que l’équipe du plan cancer qui s’occupe de la radiothérapie conseille de « passer —après la mise en place de l’ensemble des CAC — à une nouvelle stratégie qui est celle d’implanter, dans les grands hôpitaux où il ne manque que la radiothérapie pour traiter les cancéreux, des services de radiothérapie». Il est nécessaire de tenir compte notamment de la stratégie dans l’implantation de centres de radiothérapie, d’une meilleure formation et d’une plus grande rationalisation dans les indications, a-t-il insisté.

Pour ce qui est du budget alloué au plan anticancéreux, il s’élève à 180 milliards de DA, auxquels s’ajoute l’argent du Fonds spécial pour le cancer. « En somme, plus de 200 milliards de DA sont consacrés à la lutte anti-cancer », sachant que « la prise en charge annuelle d’un malade atteint de cancer s’élève entre 30 et 50 millions de DA ».

Convié à prendre la parole, le Pr Farid Benhamdine, coordonateur du groupe pharmacie-oncologie au niveau du plan anti cancer, a indiqué que le budget du médicament a été multiplié par 800 en huit ans. Depuis 2008 à 2016, nous sommes passés de 5,1 milliards à près de 44 milliards de DA, en termes de traitement médicamenteux contre le cancer. C’est dire tout l’effort déployé par l’Etat pour la prise en charge des personnes souffrant de cette maladie chronique. Cette enveloppe représente 60% du budget de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Soraya Guemmouri