Sortie de la 33e promotion de l'IEDF de Kolea : Développer l’économie numérique

Une cérémonie de sortie de la trente-troisième promotion de l'Institut algéro-tunisien d'économie fiscale et douanière (IEDF) de Koléa a été organisée hier en présence du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassim Boudiaf.

Avec cette promotion, qui compte 67 étudiants dont 17 de nationalité tunisienne, l'IEDF aura formé 1.209 cadres avec le grade d'inspecteurs divisionnaires au profit des ministères des Finances des deux pays.

La sortie de promotion a coïncidé avec la deuxième année de mise en œuvre graduelle de la réforme pédagogique pour répondre aux attentes des différents services dans le contexte financier actuel. Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère des Finances, Miloud Boutaya, le ministre des Finances Hadji Baba Ammi a mis en avant l'importance que son secteur accordait à la formation et à l'encadrement des jeunes compétences dans la perspective de leur confier des responsabilités.

Aprés avoir félicité les nouveaux promus, M. Baba Ammi a indiqué que son département, dans le cadre de sa politique d'investissement dans la ressource humaine était soucieux de dispenser une formation de haut niveau qui la dote des qualifications lui permettant de faire face aux défis. De son côté, M. Mouatassim Boudiaf a mis en exergue l'importance de la formation de la ressource humaine pour la promotion de tout secteur.

Il a préconisé la création de nouveaux programmes adaptés aux progrès technologiques en cours. Le conseiller économique et académique de l'ambassade de Tunisie à Alger Abou Lababa Zoubeidi, a affirmé pour sa part que l'IEDF, qui constitue une véritable pépinière de compétences, est le fruit d'une coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tunisie qui ne ménagent aucun effort pour apporter le soutien nécessaire à son développement. Des distinctions ont été décernées aux dix premiers lauréats à la fin de cette cérémonie, à laquelle ont assisté des cadres des ministères des Finances des deux pays. (APS)