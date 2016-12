marché de l’emploi : Des indicateurs optimistes

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé hier à Biskra que la croissance prometteuse du tissu économique et les divers dispositifs d’emploi adoptés en Algérie émettent des indicateurs optimistes quant à l’avenir du marché de l’emploi.

Dans une conférence de presse animée en marge de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué que la concrétisation des divers projets en cours dans le secteur économique, «mettra de nouvelles offres d’emploi sur le marché et permettra d’afficher un optimisme quant à la possibilité de placer des milliers de travailleurs à travers le pays». M. El Ghazi a souligné, à ce propos, que le secteur de l’industrie verra, à Relizane, la réalisation, en partenariat algéro-turc, d’une usine qui génèrera 25.000 postes d’emploi, en plus entre 10.000 à 15.000 emplois à créer lors de l’entrée en activité du complexe sidérurgique de Bellara, dans la wilaya de Jijel, dans le cadre d’un partenariat algéro-qatari. A cela, a-t-il noté, s'ajoutent les secteurs de l’agriculture, des travaux publics et du bâtiment qui auront besoin de plus de 800.000 travailleurs.

Les dispositifs publics d’emploi, dont l’ANSEJ et la CNAC, créeront, de leur côté, de nouveaux emplois, a ajouté le ministre qui a fait état de l’entrée en activité, au cours des cinq dernières années de 350.000 micro-entreprises ayant généré 1,1 million d’emplois. Concernant la commission de classification des métiers durs, le ministre a noté que cette commission comptera en son sein des experts qui auront la totale liberté de consulter toute personne dont ils jugeront l’avis utile, à l’exemple de médecins du travail et psychologues du travail, en plus des partenaires sociaux.

A propos de la retraite à 60 ans, M. El Ghazi a affirmé que «le citoyen doit comprendre que la mesure vise à éviter la faillite de la Caisse nationale de retraite et à garantir le versement des pensions des retraités actuels et futurs». Lors de l’inspection du siège de la délégation de l’emploi de la circonscription administrative d’Ouled Djellal, le ministre a indiqué que 2017 sera l’année du contrôle de la conformité aux lois de l’emploi pour protéger les droits des travailleurs. Il a noté que cela sera assuré par les dispositifs existants de l’inspection du travail et des contrôleurs de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS).

M. El Ghazi a invité les jeunes entrepreneurs à s’affilier à la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs qui représente une force de proposition et offre de multiples avantages.

Il a également visité, à Ouled Djellal, le chantier de réalisation d’une antenne à l’Agence nationale de l’emploi et s’est rendu dans deux unités de conditionnement des dattes à Tolga. Au chef-lieu de wilaya, le ministre devait présider une cérémonie de remise de contrats de travail dans l’entreprise nationale de textiles, et de chèques de l’ANSEJ à des promoteurs de projets de micro-entreprises, avant d’inspecter l’Agence CNAS. APS