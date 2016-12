Barrage de Taksebt : Baisse du taux de remplissage

Le taux de remplissage du barrage hydraulique de Taksebt, situé à quelque sept kilomètres à l’est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a enregistré une forte baisse en cette fin d’année pour atteindre 38,19%, contre un peu plus de 41%, il y a un peu plus d’un mois. Ce taux de remplissage représente près de 57 millions de mètres cubes emmagasinés sur une capacité totale de 181 millions de mètres cubes, selon la direction locale des ressources en eau. Face à cette situation inquiétante, l'autorité de régulation des barrages avait décidé au mois de novembre dernier de suspendre l’alimentation de la wilaya d’Alger à partir de ce barrage hydraulique d’où est pompée quotidiennement 200.000 mètres cubes à destination de la capitale. Malgré cette décision, le barrage de Taksebt a continué à enregistrer une baisse plus ou moins importante pour atteindre ce taux de 38,19%. L’espoir de voir ce barrage plein est toutefois permis avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la wilaya durant lesquelles il a été enregistré un cumul de plus de 20 mm. Les chutes de neige attendues sur les hauteurs dépassant les 1.200 mètres d’altitude viendront à point nommé pour dissiper l’angoisse qui commence à se faire sentir par la population en voyant le barrage hydraulique se vider de plus en plus.

Bel. Adrar