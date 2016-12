Station de déminéralisation de l’eau potable d’In Salah : LARGES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Les projets portant sur la réalisation de stations de déminéralisation de l’eau potable dans le Sud du pays constituent un véritable

acquis pour les populations de ces régions, a affirmé à Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali.

S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection d’une journée dans cette wilaya, M. Ouali a indiqué que ces projets ont été retenus en faveur de différentes wilayas du Sud, à l’instar de Ouargla, Illizi, Tamanrasset et Tindouf, dans le cadre d’un programme d’envergure visant à améliorer la qualité de l’eau distribuée à la population, selon les normes internationales. Dans la commune de Nezla, le ministre à procédé à la mise en service de la troisième partie (filière) d’une station de déminéralisation de l’eau avec une capacité de traitement estimée à 400 litres par seconde (34.560 m3/jour). Alimentée par quatre forages albiens, cette station, qui fonctionne actuellement avec sa capacité totale, est appelée à assurer la couverture des besoins en eau déminéralisée au niveau de la région du Grand Touggourt, englobant quatre communes (Touggourt, Nezla, Tebesbest et Zaouia El-Abidia), selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Dotée de toutes les installations requises, dont un laboratoire d’analyse et de contrôle, cette station a pour objectif de diminuer le degré de salinité de l’eau de 2,5 grammes/litre à 0,6 grammes/litre, en plus de la protection du réseau d’eau potable contre le tartrage, a-t-on signalé, en précisant que les eaux passent par un système de refroidissement dans le but de baisser leur température de 60 à 30°.

S’agissant de l’amélioration de l’approvisionnement de l’eau dans le Grand Touggourt, M. Ouali a fait savoir qu’une enveloppe de l’ordre de 600 millions de DA a été allouée pour rénover le réseau et éliminer les points noirs. Toujours dans la commune de Nezla, il a inauguré un Centre d’enfouissement technique (CET) doté d’une capacité théorique de 46.000 tonnes/an.

Ce projet, qui a nécessité un financement de 290 millions de DA, permettra de recevoir les déchets (ménagers et inertes) à partir des 4 communes précitées, selon sa fiche technique. Le ministre, à cette occasion, a mis en relief l’importance de la réalisation de cette structure, surtout en matière de lutte contre les décharges anarchiques et la protection de la santé publique.

M. Ouali a inspecté, par ailleurs, le complexe agro-industriel pour la production de primeurs par l’utilisation de la géothermie, dont les travaux d’exécution sont en voie d’achèvement au niveau de la daïra de Mégarine, mettant l’accent sur la nécessité d’entamer la phase de production. Premier du genre en Algérie, ce futur complexe, qui entre dans le cadre d’un partenariat entre l’Office national d’irrigation et du drainage (Onid) et la société espagnole Alcantara Systems, vise à produire des légumes (hors-saison) par l’utilisation de la géothermie, sachant qu’une importante quantité de récolte sera destinée à l’exportation, a-t-on fait savoir. Dans la daïra de Témacine, M. Ouali a écouté un exposé sur la situation du canal d’Oued Righ (réseau de drainage à ciel ouvert), qui a bénéficié d’une série d’opérations de réhabilitation, de curage et d’entretien.

Il a ensuite procédé à la mise en exploitation de la station de déminéralisation d’El-Hadeb (commune de Rouissat), alimentée à partir de trois forages albiens et offrant une capacité de traitement de 27.000 m3/jour d’eau potable, susceptibles de prendre en charge les besoins d’une population de 90.000 habitants, en plus de réduire le degré de salinité de l’eau potable de 3 grammes/litre à 0,5 gramme/litre. Au terme de sa tournée de travail et avant de visiter la maison de l’Environnement à Hai Ennasr, le ministre a lancé la troisième phase du projet de système d’assainissement de la cuvette d’Ouargla, avant de visiter la station de traitement des eaux usées de Saïd-Otba (commune d’Ouargla), entrée en exploitation en octobre 2010 avec une capacité de traitement de 40.000 m3/jour, dont 35.000 m3/jour d’eaux traitées destinées à l’irrigation agricole dans les daïras d’Ouargla, Sidi-Khouiled et N’goussa.



Inauguration de la première tranche de la station de déminéralisation de l’eau potable d’In-Salah



Une première tranche de la station de déminéralisation de l’eau potable, destinée aux besoins de la population d’In-Salah, d’une capacité de 12.500 m3/jour, a été inaugurée hier par M. Abdelkader Ouali.

Localisée à 70 km au nord d’In-Salah, cette station constitue le 6e lot du mégaprojet de transfert de l’eau potable d’In-Salah vers Tamanrasset sur 750 km, qui permettra, lorsqu’il tournera à plein régime, d’offrir une capacité de 100.000 m3/jour d’eau déminéralisée à l’horizon 2030. Une autre tranche de 12.500 m3/jour d’eau déminéralisée, destinée à la population de Tamanrasset, sera mise en exploitation durant la première semaine de janvier prochain, portant ainsi la capacité distribuée à 25.000 m3/jour, a-t-on expliqué. Sur site, M. Ouali a mis en exergue l’importance de cet ouvrage, qui entre dans le cadre du mégaprojet de transfert des eaux In-Salah/Tamanrasset prévu dans le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, et appelé à ouvrir de larges horizons pour le développement socioéconomique dans le Grand Sud.

Visitant la salle de contrôle de cette station, il a appelé les responsables en charge de sa gestion à veiller à la préservation de cet acquis, à travers son entretien et sa bonne gestion pour assurer la pérennité de ce projet vital.

Les eaux traitées de cette station, dont le coût global est de quelque 7 milliards de DA, iront à l’approvisionnement des populations de la wilaya déléguée d’In-Salah et de la ville de Tamanrasset. Le projet, dont les travaux ont été confiés à l’entreprise publique Cosider-canalisations avec un délai de 18 mois, enregistre un taux de 70 % d’avancement, selon la fiche technique.

Auparavant, et toujours dans la commune d’In-Salah, M. Ouali a mis en service un centre d’enfouissement technique (CET) des déchets d’une capacité de traitement de 860.000 m3, réalisé sur une superficie globale de 12 hectares, dont un bassin de plus d’un hectare, d’après sa fiche technique. Ayant nécessité un investissement de 155 millions de DA, ce CET, qui se trouve à 15 km d’In-Salah, accueille quelque 13 tonnes/jour de déchets issus de la commune d’In-Salah. Sur site, M. Ouali a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer des plans de gestion des déchets dans les grands centres urbains d’In-Salah et de Tamanrasset, confiés à l’Agence nationale des déchets. (APS)

Tirer profit des expériences de gestion du mégaprojet de transfert des eaux

Le ministre a mis l’accent hier à Tamanrasset sur la nécessité de tirer profit des expériences acquises de la gestion des ouvrages du mégaprojet de transfert de l’eau vers Tamanrasset.

Il appartient d’exploiter les expériences acquises de la gestion des ouvrages réalisés le long du mégaprojet de transfert de l’eau sur 750 km d’In-Salah vers Tamanrasset, a souligné le ministre lors de l’inspection de la station de pompage N-6 à Outoul (30 km au nord de Tamanrasset), dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya.

M. Ouali a indiqué, dans ce cadre, qu’il est aujourd’hui possible de capitaliser les expériences techniques des cadres algériens en matière de gestion des grands projets à l’échelle nationale, à l’instar des stations de dessalement dans le Nord du pays et des transferts de l’eau, appelant, par la même, à impliquer l’Université dans le développement et la généralisation de ces expériences.

Il a, en outre, qualifié l’expérience de gestion de ce genre de projets d’envergure de challenge relevé par les cadres algériens, en soulignant, à ce titre, l’importance de l’investissement dans le capital humain.

Sur site, le ministre des Ressources en eau a indiqué que la création de l’entreprise Algérienne des eaux (ADE) s’inscrit au titre des réformes visant la performance économique des projets de l’hydraulique.

Le ministre a, au niveau de cette station, qui constitue le 6e et dernier lot du mégaprojet de transfert de l’eau potable d’In-Salah vers Tamanrasset, écouté d’amples explications sur la gestion technique de cette installation.

Poursuivant sa tournée dans la wilaya, le ministre s’est enquis du réservoir terminal (50.000 m3), réalisé également dans le cadre de ce mégaprojet, sur la route de l’aéroport de Tamanrasset, avant d’écouter une présentation sur les besoins en eau de la population de Tamanrasset (94.281 âmes) et sur la réalisation du réseau de distribution de l’eau potable totalisant un linéaire de 460 km.

La délégation ministérielle a également suivi un exposé sur la mission du centre de contrôle de l’entreprise ADE et des techniques adoptées en matière de contrôle et de distribution de l’eau dans la ville de Tamanrasset.

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement a, au terme de sa visite de travail d’une journée dans la wilaya, inspecté le chantier de réalisation d’un parc urbain, avant d’inaugurer la maison de l’Environnement de Tamanrasset, localisée sur l’axe menant vers le site de l’Assekrem. (APS)