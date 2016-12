Conjoncture : Les PME, moteur de croissance

La refonte de l’assise juridique régissant la petite et moyenne entreprise qui implique notamment une restructuration des instruments d’accompagnement de la PME, a été commandée par l’impératif d’adaptation des textes et lois aux objectifs du nouveau modèle de croissance. La démarche tend, en définitive, à accommoder le rôle de cette catégorie d’entreprises aux missions qui leur sont dévolues dans cette perspective, en matière de contribution à la diversification économique et de création de valeur ajoutée, leur niveau d’intégration étant limité et loin des normes.

« L’impulsion de la croissance économique, l’amélioration de l’environnement de la PME, l’émergence d’entreprises innovantes, l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’exportation des PME, la promotion de la culture entrepreneuriale, la promotion de la sous-traitance et enfin la sauvegarde et la pérennisation des PME », constituent en fait les axes directeurs qui guident cette démarche basée sur l'émergence d'un tissu de PME apte à opérer son intégration dans l’effort global de développement. Une nécessité aujourd’hui recommandée par les besoins requis, au titre des orientations retenues dans le plan d’action du gouvernement. Le redéploiement de la PME, tel que conçu, s’inscrit par conséquent dans la logique économique adoptée par l’Algérie dans sa recherche d’autres alternatives aux ressources naturelles, qui s’avèrent dans l’incapacité de supporter la charge et les besoins de financement de la croissance du pays. Dans cette optique, les PME, en tant qu’acteurs de la transition économique préconisée, sont appelées à s’inscrire dans cette dynamique sur la base de paramètres innovants qui consistent à disposer d’une ressource humaine qualifiée, d’un niveau de management adéquat, mais essentiellement d’une stratégie d’entreprise qui leur permet de disposer des moyens de résistance dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Les petites et les moyennes entreprises appelées à jouer un rôle fondamental dans le processus de développement économique et social du pays, devront, par conséquent, œuvrer pour l'émergence de nouvelles formes de gouvernance, au plan de la gestion et de la définition des objectifs qui devront désormais cadrer avec la politique nationale de substitution aux importations et de promotion des exportations hors hydrocarbures.

D. Akila