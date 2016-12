Entreprenariat social : Un incubateur de solutions

Son principe repose sur la nécessité de dépasser les logiques de dons, de l'assistanat, en créant des fondations-entreprises gérées comme des «start-up», ce qui permettra sûrement de produire

de la richesse et d'intégrer les sans-emplois dans le monde du travail. Les entreprises privées en Algérie sont plus que jamais appelées à se lancer dans cette dynamique : identifier les expériences déjà existantes sur le terrain, s’ouvrir au monde de l’entrepreneuriat, aussi bien au niveau local qu’international, tout en plaçant l’homme au cœur du projet. Ce genre d’entreprenariat conjugue efficacité économique et utilité sociale, et ouvre des voies prometteuses dans le combat contre les problèmes majeurs des sociétés. Lancé par le Centre algérien d’entrepreneuriat social en partenariat avec Citi Foundation et Enactus, le programme «Impact@Work», compte d’une part développer les aptitudes entrepreneuriales et managériales auprès de 4 000 jeunes maghrébins, dont 2000 algériens à l’horizon de mars 2018. D’autre part, il est question d’inculquer l’«esprit de leadership» afin de permettre à ces jeunes de créer leur propre projet, faciliter leur insertion dans la vie professionnelle et améliorer ainsi leurs vies. Le programme vise les jeunes étudiants des trois pays (Algérie, Maroc et Tunisie) et comprend une année et demie d’accompagnement à travers, entre autres, des séances de formation aux concepts d’entrepreneuriat, de renforcement des capacités, de réalisation de projets. Le tout sera couronné par un événement global rassemblant les meilleurs projets de la région du Maghreb et les expériences les plus réussies. Le projet comprend 4 étapes. Il s’agit d’abord du recrutement des étudiants et ce, grâce à la mobilisation massive d’Enactus en Algérie, Tunisie et au Maroc. Ce processus s’étalera sur 2 à 3 mois et aboutira à la création d’équipes au sein des universités, où seront recrutés les membres de l’équipe qui entreprendront les projets. Suivra l’évaluation des besoins et des projets de développement, la mise en œuvre et mesure d’impact. L’ultime étape est liée à la compétition et l’évaluation de projets. Après la phase de compétitions, Impact@work procédera à la sélection des projets les plus prometteurs pouvant être convertis en «start-up», puis à leur accélération via un programme sur mesure s’étalant sur 6 mois.

Par ailleurs il y a lieu de préciser que des capitaux de lancement seront alloués à cette étape dans le but de soutenir les «start-up».

Pour la région du Maghreb, un financement de plus d’un demi million de dollars a été mobilisé par la Fondation Citi. Les dirigeants de

ladite fondation comptent contribuer à l’accélération des opportunités économiques des jeunes grâce à des programmes basés non seulement sur l’action, mais également sur différentes activités telles que l’éducation à l’entrepreneuriat et l’acquisition des compétences de leadership, financières et managériales.

Fouad Irnatene