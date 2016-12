Grâce au système AFIS : 67 affaires résolues

Quand la technologie est au service de la lutte contre la criminalité ! Preuve en est, les services de la Sûreté nationale sont parvenus, le mois dernier, à résoudre un plus grand nombre d’affaires criminelles grâce au système automatisé d’identification des empreintes digitales (AFIS). Selon en effet un bilan de la DGSN, on compte 67 crimes et délits liés aux atteintes aux personnes et aux biens qui ont été élucidés par les éléments de la Police judiciaire et leurs auteurs présumés identifiés grâce à l’AFIS. La même source a indiqué que grâce à cette technique, six affaires ont été traitées par les experts du laboratoire central relevant de la direction de la Police judiciaire et 61 crimes ont été traitées par les services d’identification de la Sûreté nationale des 48 Sûretés de wilaya. Pour le responsable de la cellule de communication de la DGSN, le commissaire divisionnaire, Amar Laroum, ces belles performances sont le fruit de l’usage « efficient » des nouvelles techniques adoptées par la Sûreté nationale en vue de faire face à la criminalité sous toutes ses formes, mais aussi de préserver la sécurité des citoyens et leurs biens. SAM