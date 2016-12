REGARD : Les trottoirs face aux « indus- occupants »

Les trottoirs, telle une peau de chagrin et ceux qui arrivent encore à résister au facteur temps, au manque de civisme, à la bêtise humaine carrément, perdent à coup sûr leur fonctionnalité. En fait, ils ont tellement été dénaturés de nos jours pour être tout ce qu’on peut imaginer, sauf des espaces pour lesquels ils ont été initialement conçus. Si, de l’autre côté de la méditérrannée, ces pavés sont protégés des éventuels agresseurs et autres amateurs de l’anarchie et du désordre, voire même de l’alter égo — quoi de plus normal pour donner une bonne image de la ville— ce n’est pas le cas chez-nous, malheureusement où chacun développe doigté et dextérité pour rendre ces espaces dans tous les états possibles. Les vendeurs à la sauvette, les propriétaires de magasins et cafétérias, automobilistes et autres, persistent et s’ingénient pour détourner les trottoirs destinés aux piétons. La grande artillerie est d’ailleurs utilisée pour la bonne cause. On ne recule devant rien. Le principe est simple pour ces derniers qui s’obstinent à bouder le bon sens, les usagers des trottoirs, la réglementation et même la charte de la ville. C’est clair, net et précis : après moi, c’est le déluge, estiment ces squatteurs prêts à tout. Question d’intérêts personnels bien entendu ! à vrai dire, à chacun sa propre loi dictée par le seul souci d’augmenter son chiffre d’affaires ou, tout simplement, régler un problème personnel, quitte à provoquer la pagaille. En effet, le respect de ces espaces est rare dans nos villes de plus en plus amputées d’équipements stratégiques pour la sécurité des piétons, notamment le 3e âge, les malades chroniques, les écoliers et autres.

Voir aujourd’hui, des « indus » s’approprier des espaces publics, est de plus en plus banalisé. Si non comment expliquer toutes ces voitures, garées sur les trottoirs, ou encore ces tables et ces chaises dressées à même de pousser les passants à emprunter la chaussée, et s’exposer ainsi au danger des véhicules qui arrivent à vive allure. Ces comportements irréfléchis et incompréhensibles surtout, ont fini par altérer d’ailleurs, l’image de nos villes. Certes il existe bel et bien une réglementation qui fait de ces espaces ceux délimités et dévolus aux seuls piétons. Il se trouve néanmoins que le respect de cette même réglementation ne cesse d’acquiescer des coups, tous les jours que Dieu fait. Et pourtant, restituer aux trottoirs leur vocation ne peut que nous rendre un grand service.

Samia D.