Criminalité : 4110 arrestations en un mois à Alger

Dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la police judiciaire de la Sûreté de Wilaya d’Alger ont procédé, au mois de novembre dernier, à l’arrestation de plus de 4110 personnes, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la SWA.

1390 arrestations sont liées à la détention et l’usage de stupéfiants et substances psychotropes, 237 pour port d’armes prohibées et 2484 arrestations pour divers autres délits. Au total, on compte 2990 crimes et délits traités durant la même période, dont 752 affaires d’atteinte aux personnes et 286 affaires de biens. Notons au passage le cas d’un homicide volontaire enregistré ce mois de novembre à Alger sans toutefois que notre source ne donne plus de précision. Au volet des affaires criminelles contre la famille et aux bonnes mœurs, les services de la PJ ont traité 36 affaires, contre 559 affaires relatives aux biens publics et 139 affaires à caractère économique et financier (détournement d’argent, dilapidation des deniers publics, corruption,…).

Concernant la lutte contre les stupéfiants, les éléments de la Sûreté nationale ont saisi plus de 2 tonnes de résine de cannabis, 47.800 comprimés psychotropes, 123 grammes de cocaïne, ainsi que 17 grammes d’héroïne. Au final, 1220 affaires ont été traitées et près de 1390 personnes ont été appréhendées.

En matière de prévention routière, les services de la sécurité publique ont enregistré 15.915 infractions au code de la route et procédé au retrait de 3694 permis de conduire

SAM