Utilisation rationnelle de l’énergie : Des petits gestes qui comptent

Nous utilisons l’énergie tous les jours pour nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer, faire fonctionner nos appareils… Son utilisation permet de satisfaire des besoins élémentaires de notre quotidien. Toutefois, toute l’énergie que nous utilisons dépasse quelquefois

nos véritables besoins.

On laisse allumer des chambres vides, on garde nos ordinateurs en mode veille, on laisse nos chargeurs branchés…Des gestes anodins qui peuvent pourtant géné rer un important gaspillage énergétique.

Afin de revoir et corriger ces comportements, plusieurs campagnes d’information et de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation électrique ont été réalisées au cours de ces dernières années par l’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) en direction du grand public, en collaboration avec le Ministère de l’Energie, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), la Sonelgaz, et l’Operateur système. Concrètement, il est demandé aux utilisateurs d’éteindre les ampoules dont ils n’ont pas besoin, notamment aux heures de grande consommation, entre 17 et 22 heures, pour contribuer à maîtriser le rythme et la quantité de consommation. Ces campagnes ont pour objectif prioritaire de responsabiliser le consommateur afin d’éviter les rationnements, délestages et autres coupures intempestives du courant électrique dans les foyers algériens. Tout cela concerne tant la société dans son ensemble que les entreprises, les individus et les familles. En diminuant sa consommation d’énergie, on réduit sa facture. Il suffit à chacun de réfléchir à l’énergie qu’il réduit en éteignant la télévision au lieu de la laisser en mode veille, ou en utilisant des ampoules lumineuses à basse consommation, etc.



L’Algérien consomme 10 fois plus d’électricité qu’un Européen



La campagne «Hiver- 2016» a été lancée en décembre dernier, par Le ministère de l’Energie en direction du grand public. Cette dernière s’inscrit dans la continuité des précédentes campagnes réalisées les années précédentes, et suit le même objectif défini qui est l’utilisation rationnelle de l’électricité, plus particulièrement aux heures de pointes, entre 17h et 21h, et ce, surtout en période de grand froid (en hiver), un acte nécessaire pour la sécurisation du réseau électrique. À Béjaia , c’est Le PDG du groupe Sonelgaz, Mustapha Guitoun, qui a annoncé mardi dernier l’engagement de son groupe pour une vigoureuse opération de lutte contre le gaspillage dans la consommation d’électricité, estimant que ce phénomène avait atteint des niveaux insupportables. « Il est temps de rationaliser et d’économiser cette énergie » a-t-il affirmé, soulignant que cette opération "n’est pas un slogan mais une démarche à caractère pérenne. Pour M. Guitoun, le tableau du gaspillage énergétique est «peu réjouissant» vu que «l’Algérien consomme 10 fois plus d’électricité qu’un Européen ». « Le prix réel du kwh est de 10,54 dinars. Son prix de vente moyen est de l’ordre de 04 dinars. L’état en supporte 07 DA », a-t-il noté, justifiant la nécessité d’agir vite, notamment en instaurant une vraie culture de rationalisation de cette énergie, puisée à la base des énergies fossiles. M. Guitoun n’exclut pas, à l’occasion de cette campagne, d’aller, y compris vers les écoles, pour sensibiliser « tout le monde », estimant qu’au-delà des économies à faire, l’objectif étant d’atteindre 415 kW par foyer. Il a en outre affirmé que la société Sonelgaz à travers ses différents démembrements régionaux, entend accroître ses efforts pour concrétiser ses programmes d’investissements et améliorer ses prestations. « Nous sommes l’un des rares pays au monde à afficher un taux de pénétration électrique dans les foyers de 96 % », s’est-il félicité en rappelant les efforts déployés à ce titre, notamment par la création de 107 centrales électriques, travaillant 24/24".



Les appareils en mode stand-by augmentent la facture de 10%



La campagne de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique et gazière a été lancée a Blida par le PDG de la société de distribution du centre, Yacine Rédha Redouane, et ce, au niveau de l’agence commerciale Belkacem El Ouzri de Blida.

C’est dans un chapiteau dressé à l’occasion que le coup d’envoi a été donné en présence des autorités locales, des industriels, des journalistes ainsi que des citoyens. Pour le PDG de la SDC, Yacine Rédha Redouane, dont la société couvre 15 wilayas, le client doit apprendre désormais à réduire sa facture par une utilisation intelligente et rationnelle de l’énergie car, dira-t-il, il est en mesure de la réduire à concurrence de 40%. «Une facture pas chère donne la possibilité au client de la payer dans les délais et éviter par conséquent les désagréments de la coupure», ajoutera Yacine Rédha Redouane. Il insiste sur la relation de confiance qui le lie avec sa clientèle d’où la mise en place, fera-t-il remarquer, d’un bureau-conseil permanent au sein de chaque agence commerciale pour informer et orienter le client sur un mode de consommation judicieux et ordonné. Il conseillera sur l’utilisation des lampes à basse consommation, car les lampes à incandescence consomment quatre fois plus d’énergie. De même que laisser, poursuivra-t-il, les appareils en mode stand-by augmentent la facture de 10%. Cette petite lumière rouge symbolise tout l’argent des ménages qui part en fumée! À Biskra, c’est la direction de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) qui mène, depuis lundi dernier, une campagne pour une utilisation rationnelle de l’énergie électrique. À travers toutes les agences de Biskra, les agents de l’entreprise expliquent les gestes simples à accomplir pour économiser l’énergie et maîtriser la consommation électrique pour éviter les mauvaises surprises sur les factures. Utiliser des lampes économiques et les éteindre quand on n’en a pas besoin, régler le climatiseur à 25°C en été et installer des chauffages au gaz en hiver, utiliser des pompes à eau avec pondération et veiller à acheter des appareils électroménagers consommant peu d’électricité, sont les principales recommandations de la SDC de Biskra. «Les wilayas du Sud bénéficient toujours de 50% d’abattement sur la consommation électrique. Nous demandons à tous nos clients de se rapprocher de nos agences pour établir des échéanciers de payement et recevoir toutes les explications nécessaires», a souligné Mohamed Ifleh, directeur de la distribution à Biskra. Concernant les dettes des clients de la SDC, qui atteindraient les 188 milliards de centimes, et la question de la sécurité énergétique de la wilaya de Biskra, il ajoutera: «Nous peinons à recouvrer nos créances auprès des communes et des administrations publiques. Les projets de développement et de renforcement du réseau de distribution de l’électricité ne sont pas touchés par l’austérité budgétaire.

Pour 2017, nous avons un projet de renforcement du réseau de 233 km, avec la pose de plusieurs transformateurs qui assureront une disponibilité de l’énergie électrique pour les particuliers, les agriculteurs et les industriels». La sensibilisation et la communication occupent une place privilégiée dans la politique nationale de maîtrise de l'énergie ; c'est un outil indispensable pour la diffusion de bonnes pratiques. Aujourd’hui, les activités de l’APRUE sont orientées essentiellement vers trois cibles, à savoir le grand public, le milieu scolaire et les professionnels. L’APRUE utilise les moyens de communication de masse, à savoir son site Internet, des campagnes de sensibilisation TV et radio, l’'édition de supports pédagogiques et techniques, l'organisation de séminaire

Farida Larbi