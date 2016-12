Le Coin du copiste : Facebook et les médias

Les réseaux sociaux sont en passe de supplanter tous les moyens de la communication traditionnelle, reléguée à de vieux réflexes que seuls certains usagers d’une autre époque continuent, vaille que vaille, d’utiliser. On est en train d’assister dans notre pays, après l’apparition des téléphones portables, à une véritable révolution dans les mœurs sociales, provoquée par la rapide introduction des nouvelles technologies de l’information, avec l’infiltration d’internet dans presque tous les foyers algériens. Le phénomène est assez spectaculaire, à en juger par la célérité de son intrusion dans la structure sociale, dans sa diversité de ses attentes et ses tendances modernistes. Mais le succès de cet outil, devenu incontournable et dont plus personne ne peut plus désormais se passer, on le doit plus à l’accessibilité des échanges, du dialogue dans tous les points du monde, entre les internautes qui ont une préférence affichée à animer chacun une page Facebook ou à accéder à des informations de tous genres sur les personnalités, les écrivains et les divers sites dont l’objectif est de rassembler les gens. L’ère de la connexion est aujourd’hui sur tous les fronts de la société et même des institutions. Les médias de notre pays ont bien compris l’utilité de cet instrument du nouveau siècle et son utilisation n’est pas seulement stratégique, mais sert également le bon fonctionnement des chaînes de la radio et de la télévision. Maintenant, dans les émissions radio, si on privilégie encore pour le passage à l’antenne le téléphone, il n’est pas rare de constater dans chaque production de grande écoute que l’animateur, qui dirige et élabore sa tranche horaire comme il le désire, — à titre d’exemple, on peut citer ici l’émission «À vous l’antenne», présentée par Abdou Sayah en début de soirée, et ce pendant la semaine — consulte en même temps la page Facebook de son émission pour émettre à chaque intervention des auditeurs qui s’impliquent dans le sujet du jour introduit par le premier auditeur, les avis de tous ceux qui sont à l’écoute. On réagit ainsi à chaud à telle ou telle discours ou aux idées émises par quelqu’un et souvent, dans ce cas, l’animateur, en plus de son travail, sert de relais entre les différents intervenants, et la communication et les échanges, qui sont intensifiés n’en sont que meilleurs, constructifs et nombreux.

L. Graba