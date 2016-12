Hommage à Amar Ezzahi : Un artiste hors du commun

La librairie Chaïb Dzaïr de l'Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité a accueilli, samedi après-midi, Noureddine Fethani, auteur et homme de culture, pour parler du parcours et de l'œuvre d'Amar Ezzahi, figure emblématique de la chanson chaâbi algéroise, décédé il y a peu de temps.

Il s'agit, en fait, du premier hommage rendu à cette figure emblématique de la culture algérienne. En présence de chercheurs en chaâbi, passionnés de cette musique envoûtante et amis du défunt, notamment du quartier mythique Rampe Vallée, sur les hauteurs de Bab El-Oued, il était question d’évoquer le grand génie créatif de l’interprète, mais aussi de sa personnalité, sujette à moult questions et interprétations.

Noureddine Fethani a indiqué, de prime abord, que le chaâbi se distingue de la musique andalouse Sanaâ par son dynamisme et ses mouvements avec, comme père spirituel, El-Hadj M'hamed El-Anka. Il précise qu'Amar Ezzahi a fait grossir le public du chaâbi en lui donnant un aspect de «rejla» et une certaine idée de la ville d'Alger à travers des décennies marquantes de son histoire. «Amar Ezzahi a interprété avec brio l'authentique répertoire du melhoun en le rafraîchissant avec des improvisations phénoménales. Sa règle était de ne pas avoir de règle. Il est incontestablement l’interprète le plus proche de l'icône de la musique chaâbi, de son nom indique un art populaire», a-t-il souligné. En effet, Amar Ezzahi a refusé la gloire, les cérémonies officielles et les lumières, il s'est contenté d'animer, les soirées privées dans les quartiers populaires avec, notamment, les fêtes de mariage et de circoncision. Le conférencier témoigne qu'il a animé une dizaine de fêtes gratuitement et qu'il a distribué souvent les recettes de ses prestations aux anciens musiciens ayant travaillé avec lui. «Amar Ezzahi était extrêmement sensible, il était humble et réservé, il était d'une générosité légendaire, il n'a pas succombé à la cupidité. C'est un grand monsieur, qui a laissé derrière lui une grande estime, et ses obsèques témoignent le grand amour des Algériens pour ce cardinal d'exception», a-t-il fait savoir. Noureddine Fethani a, par ailleurs, mis en avant la magie d'interprétation du mode «khelwi» par Amar Ezzahi, que personne ne pourrait égaler ou imiter dans ce genre d’extrême sensibilité. «C'est le fruit d'une profonde inspiration de l’âme. Une interprétation basée sur l'instinct et les états d’âme. Ezzahi répandait des états émotionnels et affectifs sur son auditoire. C'est le chanteur des humbles d'Alger», a-t-il encore noté. Après la projection d'un documentaire où l’on trouve les témoignages de ces voisins et amis, les funérailles d'Amar Ezzahi sont une véritable marée humaine qui prouve le grand amour que ressentent les Algériens pour cet artiste d'exception qui a cultivé la joie dans leur cœur pendant de longues années. Né en 1941 et décédé en 2016, Amar Aït Zaï de son vrai nom, a commencé sa carrière de musicien chaâbi en autodidacte en 1964. Virtuose au mandole, Amar Ezzahi a marqué plusieurs générations en interprétant avec brio des textes séculaires de la poésie melhoun, mais aussi des textes d'autres paroliers algériens, comme Mahboub Bati et Mohamed El-Badji.

Kader Bentounès