Vote d’une résolution de l’ONU sur la colonisation : L’embarras d’Israël

Israël a convoqué, hier, des représentants de pays ayant soutenu le vote à l'ONU d'une résolution contre les colonies, vivement critiquée par l'État hébreu qui s'en est pris au Président américain, Barack Obama. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis n'ont pas mis, vendredi dernier, leur véto à une résolution du Conseil de sécurité concernant la colonisation israélienne, alors qu'ils soutenaient jusque-là Israël sur ce dossier extrêmement sensible. Leur abstention, conjuguée au vote favorable des 14 autres membres, a permis l'adoption de ce texte. Le porte-parole des Affaires étrangères israéliennes, Emmanuel Nahshon, a déclaré que les représentants de ces 14 membres du Conseil de sécurité étaient attendus, hier, au ministère à Al Qods. Le représentant américain n'a, lui, pas été convoqué. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a vivement réagi à l'adoption de cette résolution, la qualifiant de «biaisée et honteuse». M. Netanyahu, qui entretient des relations notoirement exécrables avec le Président Obama, s'en est pris à son gouvernement, qu'il a accusé d'avoir fait «un coup anti-israélien honteux aux Nations unies». La résolution exhorte Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Al Qods-Est», affirmant, par ailleurs, que les colonies israéliennes «n'ont pas de valeur juridique» et sont «dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux États». Les responsables israéliens craignent que la résolution ne facilite les poursuites à la Cour pénale internationale et n'encourage des sanctions contre les produits des colonies. Dans ce contexte, la radio militaire a rapporté, hier, qu’Israël a ordonné l'arrêt de toute coopération avec les Palestiniens sur des affaires civiles.