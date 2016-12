Crash d’un avion militaire russe en mer Noire : Pas de survivants

Un avion militaire russe transportant 92 personnes, dont une soixantaine de membres des Chœurs de l'Armée rouge qui allaient célébrer le Nouvel an avec les soldats russes déployés en Syrie, s'est abîmé, hier matin, en Mer noire, peu après son décollage. Le Tupolev Tu-154 avait décollé à 05h40 (02h40 GMT) de la ville d'Adler, située au sud de la station balnéaire de Sotchi sur la Mer noire, pour un vol régulier à destination de la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le ministère de la Défense, cité par des agences de presse locales. Selon les services russes chargés des investigations, qui ont ouvert une enquête pour mettre au jour d'éventuelles infractions aux règles du transport aérien, l'appareil avait fait escale à Sotchi pour être ravitaillé en kérosène. Les équipes de secours ont retrouvé un premier corps à six kilomètres du littoral de Sotchi, a indiqué à ces agences le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov.

L'avion transportait 84 passagers et huit membres d'équipage, a précisé le ministère, selon lequel des équipes de secours ont été dépêchées dans la zone pour tenter de retrouver l'appareil. Ils se rendaient en Syrie pour participer à des fêtes du Nouvel an sur la base aérienne de Hmeimim. «Des débris de l'avion Tu-154 du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 kilomètre du littoral de la ville de Sotchi, à une profondeur de 50 à 70 mètres», selon le ministère. La liste des passagers publiée par le ministère comprend 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, connu lors de ses tournées à l'étranger sous le nom des Chœurs de l'Armée rouge, huit militaires dont le directeur de l'Ensemble Valéri Khakhilov, huit membres d'équipage, neuf journalistes, deux hauts fonctionnaires civils et la responsable d'une organisation caritative respectée en Russie, Elizavéta Glinka. Cette dernière, connue du grand public comme «Docteur Liza», transportait des médicaments pour l'hôpital universitaire de Lattaquié, a précisé le directeur du Conseil des droits de l'homme auprès du Kremlin, Mikhaïl Fedotov, dans une déclaration citée par l'agence Interfax. Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité aérienne sont à l'origine de l'accident, a indiqué le Comité d'enquête russe, organisme chargé des principales affaires.