Nabil Lamara, défenseur de l’O Médéa : « À l’OM, l’état d’esprit est formidable »

On a pu observer une solide équipe de Médéa face à l’USMH…

Cela nous réjouit d’entendre cela. On travaille énormément depuis l’intersaison pour que l’OM soit à la hauteur pour sa première saison en Ligue-1, la première de son histoire. On dispose d’un groupe formidable avec des joueurs très solidaires. L’ambiance est franchement formidable et le courant passe très bien avec le staff technique et les dirigeants. Vous savez, la confiance règne au sein du club et cela est très important pour tout le monde. À l’OM, l’état d’esprit est formidable.

Votre équipe a fourni un très bon match contre El-Harrach…

On est entré dans le terrain déterminés à en découdre, et la rencontre en notre faveur. On a pas fermé le jeu et on a osé. On sait que l’USMH est une bonne équipe, de surcroit difficile à manier sur son terrain et surtout devant son public. Mais, cela n’a pas diminué de notre volonté de vouloir réaliser un résultat positif, parce qu’on croit en nos possibilités et au travail de qualité mené par notre entraîneur, Slimani. Sa riche expérience des terrains et son savoir faire, nous ont été d’une très grande utilité. On voulait aussi prendre notre revanche après notre élimination en Coupe, la semaine passée, face à ce même adversaire.

L’OM est passée tout près d’une victoire, n’est-ce-pas ?

Exact ! On a eu deux ou trois belles occasions de marquer, hélas sans aboutir à la réussite. Il faut reconnaitre qu’il y avait un excellent gardien de but face à nous. Je pense que Zeghba a fourni un grand match en stoppant au moins deux buts certains sur les tentatives de mes coéquipiers, Rachedi et Adadi. On a joué avec toutes nos armes et on a été à la hauteur, comme on dit. Un match nul reste un aboutissement positif et nous permet de persévérer dans notre série de bons résultats. On est ambitieux et tous reste mobilisé pour avancer. On veut être à la hauteur de la confiance placée en nous par les dirigeants et le staff technique.

Pour sa première saison en Ligue-1, Médéa a séduit son public. Vous êtes classés à bon enseigne au terme de la phase aller. Comment entrevoyez-vous la manche retour ?

C’est une bonne chose d’avoir réussi un tel parcours. C’est très encourageant pour nous. On est conscient que la phase retour sera très difficile pour toutes les équipes. Il faudra persévérer pour être capable de maintenir la cadence des bons résultats. Il faut toujours se remettre en question et ne jamais s’endormir, au risque de le payer cher au final. Le plus dur c’est de confirmer sa bonne position actuelle. C’est pourquoi, on doit toujours être plus exigeant envers nous-mêmes, pour continuer à avancer. On est serein et on profitera de la trêve hivernale pour bien préparer la phase retour.

Vos ambitions sont-elles revues à la hausse, vu le bon classement actuel ?

Tout d’abord, on doit faire en sorte d’assurer, mathématiquement parlant, notre maintien en Ligue-1. Par la suite, on verra comment les choses vont évoluer. Vous savez, rester performants et réguliers, voilà ce qui importe pour nous, maintenir cette bonne dynamique pour honorer l’OM et la chaleureuse population de Médéa où on se

sent comme chez nous, voilà nos objectifs.

Pour votre première saison en Ligue-1, vous qui étiez au RCK, vous êtes en train de vous imposez dans le onze rentrant. Votre sentiment personnel ?

En début de saison lors des premiers matches, j’étais remplaçant. Le coach m’a expliqué que, vu que j’avais rejoint un peu tard le groupe, je devais combler mon retard en terme de préparation, m’assurant que le moment opportun il me ferait confiance. Il a su me motiver et personnellement je fais tout pour me comporter en tant que vrai professionnel. On est tous là pour défendre les couleurs de l’OM et on doit accepter les choix de l’entraîneur. Depuis un bon moment déjà, j’ai fini par gagner ma place et c’est tant mieux. Je donne le meilleur de moi-même sur le terrain et ma bonne formation dans le club du cœur qui m’a formé, le RC Kouba, me permet aujourd’hui de pouvoir évoluer sans problème en Ligue-1. Je tiens à remercier Slimani pour sa confiance et, pour terminer, je dis bonne chance au RCK qui joue cette saison l’accession.

Mohamed-Amine Azzouz