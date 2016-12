Dans la LUCARNE : Amateur, mon amour

lNotre football au niveau de son élite est-il en train de marcher sur sa tête ? On peut répondre par l’affirmative du fait que le commun des mortels ne sait plus ou pas à quel saint se vouer. Malgré le fait que nos clubs sont considérés comme des clubs professionnels, on ne peut pas dire que, concrètement, ils le sont vraiment. Beaucoup sont organisés de telle façon qu’ils donnent l’impression de vivoter au jour le jour. Ils ne savent pas où ils vont du fait qu’ils ne possèdent pas d’administration organisée et surtout rôdée qui puisse traiter chaque cas, litigieux ou autre, avec une célérité exemplaire. Aujourd’hui, et après six ans de professionnalisme, rares sont les clubs qui peuvent dire qu’ils n’ont aucun problème, et parer au plus pressé. C'est-à-dire être à même de régler le moindre accroc. Aucun club — du moins ils sont rares— ne possède un service juridique doté de réglementation quasi complète qui peut donner une explication juridique sur n’importe quel cas abordé et ce, assez rapidement. À vrai dire, on navigue à vue d’œil et on se laisse balloter par tous les flots que la mer nous réserve, à court ou long terme.

Tout le monde sait que nos clubs ont, en leur sein, des catégories de jeunes et notamment la fameuse équipe appelée dès la présente saison « l’équipe- réserve ». À vrai dire, et malgré la valeur de la composante, les différents clubs lui tournent le dos. Les joueurs de cette équipe-réserve ne sont pas employés chez les séniors. Pourtant, en prenant en considération la valeur de chaque joueur, on peut dire que nombreux peuvent briguer, le doigt dans le nez , une place parmi l’équipe première. Néanmoins, ce n’est pas le cas. On préfère voir ailleurs ce que l’on a « intra-muros ». C’est ce qui est arrivé à un des clubs de Ligue-1 qui a voulu faire ses emplettes chez les amateurs ; ce que la règlementation en vigueur ne permet pas. Du coup, ce club s’est vu privé de deux pions, Bahari et Mamèche, qu’il voyait comme la solution des déboires de son équipe et remonter la pente, elle, qui se trouve dans une position peu enviable. Il est vrai que si cette transaction n’a pas abouti, c’est parce que la réglementation n’a pas été respectée par ceux qui sont censés l’appliquer à la lettre pour le bien du club ; nonobstant que beaucoup d’autres clubs sont aussi dans la même position.

Du coup, les observateurs se posent des questions et ne comprennent pas pourquoi on porte atteinte à l’image de marque du football au niveau de son élite. Si jadis, un joueur amateur rêvait de devenir professionnel, aujourd’hui c’est l’inverse qui se produit, puisque ce sont les clubs dits professionnels qui lui courent après, au grand dam de la logique en pareille cas. C’est pour cette raison que les spécialistes remarquent ces derniers temps, notamment en coupe d’Algérie, que de petites équipes arrivent allègrement à tenir la comparaison face à des clubs de première division. On peut dire que sur le terrain, il vous sera très difficile de dire avec exactitude quelle est l’équipe qui évolue en Ligue-1 ou celle de division inférieure, tellement les forces en présence sont quasi identiques.

Doit-on continuer de laisser nos clubs de première division faire leur marché auprès des divisions amateurs, inter-régions ou régionales. L’élite doit être respectée et faire jouer les meilleurs, mais ne pas laisser la porte ouverte à n’importe qui non plus. L’élite doit être la vitrine, où chaque joueur du bas pallier aimerait figurer, et non pas le contraire.

Ce qui serait illogique !

Hamid Gharbi