Ligue1 (15ème journée - suite et fin) : Le MOB à la dernière loge

La phase aller s’est achevée sur quelques bonnes notes. Parmi elles, on peut citer la victoire étriquée mais précieuse

de la JSK sur le CRB, qui avait terminé le match suite à l’expulsion de Belaïli pour cumul de cartons, à un moment crucial de la rencontre.

Il aura suffit d’un but de Boulaouidet pour offrir une victoire très intéressante, puisqu’elle lui permet de sortir de la « zone rouge » des relégable, même si elle reste dans une position sensible, où tout peut arriver. Par cette défaite sous l’ère Badou Zaki, le CRB s’est fait rejoindre avec son adversaire du jour avec 16 pts, c'est-à-dire à deux points du premier relégable, le CSC (14 pts). Du coup, c’est le NAHD qui a fait la bonne affaire en prenant le meilleur sur le MOBéjaïa sur un but de Khiat des 25 mètres, un tir très puissant qui s’est logé en pleine lucarne. Les Nahdistes, sans faire un grand match, ont réussi l’essentiel, puisqu’ils remontent sensiblement au classement général ; ils occupent la 8ème place avec 21 pts. La venue d’Alain Michel, même si elle a tardé à porter ses fruits, vient de libérer l’équipe lors de leurs dernières sorties. Cette équipe, qui a fait ses emplettes durant le présent Mercado, peut affronter en toute quiétude le PAC ce mardi en attendant d’aller en Tunisie pour parfaire sa préparation pendant la trêve. Au NAHD, on est assez satisfait.

Au stade Sefouhi de Batna, le CAB n’a pas profité de l’avantage du terrain pour s’éloigner de la zone de turbulences. Ce sont pourtant les locaux qui avaient ouvert la marque par Akouche dès la 5e minute. Tout le monde pensait que les locaux allaient tout faire pour préserver ce score et engranger trois précieux points à leur compteur. C’était sans compter sur la témérité et la persévérance des poulains de Moez Bouakkaz. Ils finiront par voir leurs efforts aboutir après légalisation méritée de Benayad à 19 minutes de la fin du match. Un précieux point même s’il ne sorti pas forcément les Relizanais de la mélasse. Les Batnéens, pour leur part, commencent à inquiéter leurs fans du fait qu’ils ne gagnent ni à domicile, ni à l’extérieur ; ce qui pose un sérieux problème aux camarades de Babouche. Globalement, l’avantage du terrain a été payant surtout pour les Canaris qui, malgré le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou pas fait pas tout à fait plein, ont fini par avoir raison de la guigne qui les poursuivaient depuis le début de la saison.

La phase retour est prévue pour le 15 janvier de l’année 2017.

