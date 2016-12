Coupe d’Algérie (huitième de finale) : Le NASR El Fedjoudj veut se distinguer

Le petit poucet des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie de football 2017 est incontestablement le NASR El Fedjoudj.Ce club a fait sortir de l’anonymat la commune d’El Fedjoudj, située à deux kilomètres au nord ouest du chef lieu de Guelma. Le club est pensionnaire de la division inter-région’’ groupe Est’’ seulement depuis deux années. Cette saison le club ambitionne de jouer le maintien tout en essayant de former un groupe homogène et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie.

À l’issue de la 12ème journée du championnat, le NASREF est huitième au classement, avec à la clé16 points récoltés, quatre victoires, quatre matches nuls et quatre défaites.

Actuellement ,le club vit l’euphorie, c’est une grande première pour l’équipe d’El Fedjoudj d’être aux huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, après avoir écarté de son chemin, Boukhadra ex-Bouhamra(Annaba),le CRBOued Zenati(Guelma), l’IRBAin Hadjar (Saida) et l’USMAnnaba.Ce résultat vient récompenser le travail de tous les éducateurs et dirigeants qui ont formé un groupe de grande qualité dont la moyenne d’âge ne dépasse pas les 23 ans et tous sont originaire de la wilaya de Guelma. L’extraordinaire triomphe en coupe d’Algérie des poulains de Farid Ghazi et Mohamed Saayoud a poussé tous les dirigeants et les autorités locales à venir en aide au club pour régler le problème financier dans lequel s’est confiné le NASR El Fedjoudj au début de la saison. Comme en témoigne la visite de jeudi dernier, de Mme le wali de Guelma au seul représentant de la wilaya en coupe d’Algérie. Cette dernière, n’a pas manqué l’occasion pour encourager et aider les joueurs et le staff technique tout en leur souhaitant un bon résultat à Tizi Ouzou. En un mot toute une wilaya est derrière le NASREF qui est actuellement concentré sur son sujet au stade fétiche de Souidani Boudjemaâ de Guelma où est domicilié le club avant son départ à Tizi Ouzou.

B.Guetmi