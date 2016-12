Farid Ghazi (Entraîneur El Fedjoudj) : « On jouera à fond »

Farid Ghazi n’est plus à présenter. Il avait fait les beaux jours de la JS Kabylie de 1997 à 1999 après avoir été meneur de jeu au sein de l’escadron noir, l’ES Guelma. Puis, il a évolué à Troyes, en France, pendant quatre années, ce qui lui a permis de porter le maillot de l’E.N pendant 45 sélections. Actuellement, il est à Ain Benian pour poursuivre un stage de formation pour l’obtention d’une licence CAF catégorie ‘’B’’. Cet entretien, il nous l’a accordé la vielle du déplacement de son équipe le NASR El Fedjoudj à Tizi Ouzou pour rencontrer la JSK pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football.



Depuis quand êtes-vous à la tête de la barre technique du NASR El Fedjoudj ?

« Je suis à la tête de la barre technique du NASR El Fedjoudj depuis deux mois en remplacement de Yacine Slatni.



Vous avez émis le vœu de rencontrer la JSK, votre ancien club en huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie. On peut dire que votre vœu a été exaucé. Quel est votre sentiment ?

« Je suis heureux et content de revenir à Tizi Ouzou pour remettre de nouveau les pieds sur la pelouse du stade 1er-Novembre. Donc, c’est un sentiment un peu spécial pour moi car c’est un club qui m’avait permis de tenter une carrière professionnelle en France et m’avait ouvert les portes de l’équipe nationale. C’est grâce à la JSK que je suis devenu international et un joueur professionnel. »

Justement, un rappel de votre carrière professionnelle ?

« J’ai évolué au sein de l’équipe de Troyes en France pendant quatre ans, de 1999 jusqu’au 2003. S’agissant de l’équipe nationale, j’étais sélectionné 45 fois durant la même période. »



Pour ce qui est du match, JS Kabylie-NASR El Fedjoudj, comptant pour les huitièmes de finale de la coupe d’Algérie au stade

1er-Novembre de Tizi Ouzou, mardi prochain, comment se présente ce duel inédit ?

« Tout d’abord, c’est une fierté pour le NASR El Fedjoudj d’atteindre les huitièmes de finale et de rencontrer la JSK à ce stade de la compétition. L’équipe de la JSK, qui n’est plus à présenter, restera toujours la meilleure sur tous les plans. S’agissant du match en lui-même, on va l’aborder avec beaucoup de sérénité, de volonté, de courage et d’ambiguïté. On ira là-bas pour jouer ce match sans complexe et faire le maximum pour honorer ce petit club de la wilaya de Guelma. »



Voulez-vous dire par là que vous ne partez pas à Tizi Ouzou en victime expiatoire ?

« Non, non ! C’est vrai qu’on va jouer contre un grand club mais toutes les chances resteront intactes pour les deux équipes. C’est une rencontre de football, il faut toujours y croire sinon on n’irait pas à Tizi jouer ce match. En un mot, on va défendre crânement nos chances. Quel que soit le résultat, on va honorer le club

d’El Fedjoudj et représenter dignement la région.»



Avez-vous préparé spécialement cette rencontre?

C’est vrai, c’est un match très important donc, on va faire des séances d’entraînement un peu spécifiques parce que le temps ne nous permet pas de faire de grandes choses.

Et pour conclure, que nous diriez-vous ?

« Je souhaite qu’on assiste à un bon match de football surtout de notre part et que le public soit nombreux. »

Entretien réalisé par B. Guetmi