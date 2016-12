Illizi : Des projets pour la jeunesse

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a fait savoir, dans la localité d’Ohanet (120 km au nord d’In-Amenas), que la wilaya d’Illizi s’est vu accorder 150 projets en faveur des jeunes et de l'activité sportive, dans le cadre des trois programmes quinquennaux de développement.

Le secteur de la jeunesse et des sports a bénéficié dans la wilaya d’Illizi, et au titre des trois programmes de développement quinquennaux, de 150 projets dont 134 ont été réceptionnés et 14 sont en cours de réalisation, à des différents taux d’avancement de leurs chantiers, a relevé le ministre, en marge de l’inauguration d’une maison de jeunes à Ohanet, réalisée pour plus de 57 millions DA.

M. Ould Ali a affirmé que l’État accordait une importance particulière à la promotion des activités juvéniles et sportives dans les wilayas du grand Sud, notamment celles frontalières, en vue de mieux rentabiliser les installations du secteur réalisées. S’agissant du volet de l’encadrement, il a affirmé que l’ensemble des structures sportives et juvéniles implantées dans la région allaient être renforcées par des éléments promus de l’institut national supérieur de formation des cadres de la jeunesse, sis à Ouargla, en plus de la conclusion de diverses conventions avec le mouvement associatif et les Fédérations nationales pour renforcer la carte d’encadrement de la wilaya. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s’est auparavant rendu dans la commune frontalière de Debdeb, à 460 km au nord d’Illizi, où il a inspecté un stade de football en pelouse synthétique, et a reçu des explications sur le projet de réalisation de gradins pour un coût de 48 millions DA et dont le chantier sera aussitôt que les procédures réglementaires y afférentes seront finalisées. M. Ould Ali s’est enquis aussi, au niveau de la nouvelle zone urbaine de Debdeb, d’un projet de réalisation d’une maison de jeunes, dont les travaux de réalisation pour un coût de plus de 30 millions DA ont atteint un taux d’avancement de 60%. Il s’est rendu ensuite dans la commune d’In-Amenas (250 km du chef lieu de wilaya d’Illizi), pour le projet d’un complexe sportif de proximité d’un coût de 70 millions DA et actuellement à 90% d’avancement, avant d’inspecter le projet d’une piscine semi-olympique (bassin de 25 mètres) réalisée pour 111 millions DA sur le fonds spécial de développement des régions du Sud. Le ministre de la Jeunesse et des Sport poursuit sa tournée de travail de trois jours dans la wilaya. Une série de projets et structures relevant de son secteur dans différentes communes est au programme. Il devrait donner dimanche, au chef lieu de wilaya, le coup d’envoi officiel de la semaine olympique Sport-Sud.