Fédération algérienne anti-corruption sportive : Touati Lahcen élu président pour un mandat d'un an

Touati Lahcen, avocat et militant des droits de l'Homme, a été élu samedi président de la Fédération algérienne anti-corruption sportive (FAACS) pour un mandat d'un an, lors de l'assemblée générale constitutive tenue à Alger. Touati Lahcen, seul candidat en lice, a été élu à main levée par les membres de cette nouvelle structure initiée par la Fédération internationale anti-corruption sportive (FIACS) présidée par l'Algérien Mourad Mazar. "Tout d'abord, je remercie l'ensemble des membres de l'assemblée générale de me faire confiance. Je tâcherai de mener à bien ma mission en élaborant des mécanismes sûrs pour lutter contre toute sorte de corruption sportive et alerter les pouvoir publics. Notre objectif principal est de combattre ce fléau qui a pris des proportions inquiétantes lors des dernières années", a indiqué le nouveau président de la FAACS à l'issue des travaux de l'AG. Touati Lahcen (34 ans) a formé son bureau exécutif composé de 15 personnes dont 5 femmes : Abdeldjalil Benalal, Hocine Hani, Settouh Mohamed Tahar, Boutouil Habib, Bentifour Mohamed, Hacene Khairia, Boudelal Mohamed, Bentouhami Salem, Sid Ali Boubakeur, Bentaleb Said, Benabdallah Assia, Kahina Mahiouz, Nouassar Sabah, Delli Baya et Nouissar Leïla. "La FAACS est une institution consultative qui a un pouvoir juridique pour faire la lumière sur n'importe quelle affaire de corruption. Notre Fédération est composée essentiellement d'avocats et de juristes. La porte reste ouverte à tout le monde, d'autant que notre prochaine tâche consiste à structurer les wilayas", a-t-il ajouté, soulignant que la FAACS avait élaboré un programme d'action qui s'étalera sur les cinq prochaines années. Interrogé sur la durée du mandat, fixée à une année au lieu de cinq, le président de la FAACS a expliqué que "cette décision a pour but de donner l'occasion à tout le monde d'apporter sa contribution pour réussir le lancement de cette nouvelle instance". De son côté, le président de la FIACS, Mourad Mazar, s'est réjoui de la création de cette Fédération algérienne. "C'est un jour historique pour l'Algérie. La fraude et la corruption sont désormais considérées comme des crimes et sont combattues au plus haut niveau ; il est temps de faire face à ces fléaux dans notre pays. L'assemblée générale constitutive a été une totale réussite. Je suis là pour apporter mon soutien à cette Fédération pour pouvoir réaliser ses objectifs", a-t-il affirmé. Lors de son intervention, Mourad Mazar a rappelé la tenue d'un séminaire international de la FIACS à Oran à la fin de l'année 2017 et annoncé surtout l'ouverture d'un nouveau siège de sa structure à Alger, après celui qui se trouve à Lyon (France).