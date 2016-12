Football féminin : Massifier la pratique, un objectif de la LFF

La massification de la pratique du football féminin constitue un objectif premier de la Ligue nationale du football féminin (LFF), a indiqué à Akbou son président, Djamel Kacehi, qui entend "créer des équipes dans chaque zone géographique".

"Au lieu de rapprocher le citoyen du stade, nous allons inversé la tendance en rapprochant le stade du citoyen", a-t-il lancé sous forme de boutade, en évoquant l’expérience approuvée à Alger, où une place publique a été transformée, l’espace de quelques jours, en terrain de football à ciel ouvert. "Son succès va être reconduit dans d’autres villes", a-t-il affirmé. Intervenant à l’occasion de l’ouverture d’une journée d’étude sur le football féminin en Algérie, en présence d’une délégation de la municipalité de Saint-Denis (France) et de son équipe féminine de football, le Racing club, M. Kacehi n’a pas manqué de souligner les efforts de la Fédération, et des autorités du pays pour rendre sa pratique "aussi large que possible". Cette discipline, lancée officiellement en 1997, avec un effectif de 744 licenciées, regroupe désormais plus de 3.000 licenciées, engagées dans un système de compétition, très étoffée, a-t-il soutenu, avant de passer en revue toutes les opérations d'organisation et de structuration qui ont permis, non seulement de mobiliser davantage de filles dans la pratique du football mais aussi de glaner des titres à l’échelle continentale, à l’instar de la médaille de bronze décrochée en 2011 aux jeux Africain de Maputo (Mozambique).

À l’évidence pour ce responsable fédéral (FAF), ce résultat est le fruit d’une série d’actions fortes, parmi lesquelles, a-t-il évoqué, la récompense des lauréates, l’engagement gratuit des clubs dans le championnat national qui en compte 54, dont 16 parmi l’élite, la prise en charge des arbitres et le sponsoring. M. Kacehi n’a pas manqué de souligner dans ce contexte les opérations de sensibilisation et l’apport des médias, qui ont beaucoup participé à ce succès, dira-t-il. Cette journée d’étude a permis par ailleurs de confronter cette expérience avec la pratique du football féminin en France, notamment la Mairie de Saint-Denis, jumelée du reste avec la ville d’Akbou.