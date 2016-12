COMMENTAIRE : Pour une industrie compétitive

Le gouvernement a tout fait à l’adresse des entreprises, et se propose d’alléger les contraintes auxquelles elles font face, notamment dans le cadre des mesures inscrites au titre de la loi de finances 2017. Aujourd’hui, les entreprises sont placées au centre de la politique économique affirmée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à l’origine du tournant économique pris en faveur des entreprises, depuis son arrivée au gouvernement. Le texte de loi d'orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME), porté à bout de bras par le gouvernement, est présenté par le ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb, comme celui qui traduit le mieux l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à l’émergence d’un tissu industriel compétitif et durable, dans le sillage de la stratégie d’industrialisation. Dans ce sens, en plus des réformes introduites à l’effet de promouvoir rapidement les entreprises, il a annoncé la création d’un fonds d’amorçage, destiné au financement des études de projets de PME et érige l’ANDPME en instrument de l’Etat en matière de mise en œuvre de la politique de développement des PME. En effet, confrontée à une chute des prix du pétrole, l’Algérie déploie, ces dernières années, d’importants efforts pour diversifier son économie. Véritable réservoir d’emploi, le secteur de la PME emploie plus de 2,3 millions de personnes. C’est dire que l’essentiel de l’effort dans le monde de l’emploi est fourni par les PME, placée au cœur du nouveau modèle de croissance, par lequel le gouvernement avait modifié quelque peu la feuille de route qu’il s’était fixée. M. Abdesselam Bouchouareb qui a rappelé à maintes occasions l’engagement de l’Etat en matière d’appui et d’accompagnement à la PME, dans le cadre de cette approche, a indiqué que, le tissu de PME, avec ses trois formes (TPE, PE et ME), toutes activités confondues devra dépasser le cap du million d’entreprises, à fin 2016. Cette nouvelle loi est venue ainsi rénover «l’approche globale et institutionnelle» de la PME. Deux millions de PME à l’horizon 2020, c’est l’objectif retenu dans le sillage de la nouvelle approche de développement industriel. Ainsi, la loi d'orientation sur la promotion des PME a été élaborée dans le sens de l’émergence de PME innovantes à fort potentiel, un seuil de 4 milliards de dinars de chiffre d’affaires retenu, contre 2 mds actuellement. Cette conception rénovée de la PME devrait contribuer à la création de réseaux de sous-traitances autour des filières industrielles prioritaires. Parmi ses objectifs il y a d’abord l’impulsion de la croissance économique, l’amélioration de l’environnement de la PME, l’émergence d’entreprises innovantes, la consolidation de la compétitivité et de la capacité d’exportation des PME, la promotion de la culture entrepreneuriale, et de sauvegarde des PME. En pleine bataille pour diversifier son économie, le gouvernement en envoyant un signal fort par cette loi espère voir les entreprises continuer d’offrir des perspectives meilleures en termes de création de richesse et d’emploi. Tout comme il s’agit d’attirer les investisseurs en améliorant davantage le climat des affaires et l’attractivité de l’Algérie. Certes, la part de l’industrie dans le PIB est plafonnée à 5%, nos parts de marché se sont réduites et l’investissement industriel reste insuffisant. Pourtant, il y a des signes encourageants, même s’ils sont fragiles : l’investissement industriel devrait repartir à la hausse en 2017, il y a plus de créations de sites industriels et de start-up. L’enjeu, c’est d’entretenir ce mouvement.

Farid Bouyahia