Le Coin du copiste : Un film à voir

L’un dans l’autre, les petits événements culturels peuvent devenir d’intéressantes manifestations quand ces dernières sont assorties d’une judicieuse thématique qui peut provoquer, lorsque l’information est répercutée par une affluence appréciable du public. Lorsqu’il s’agit de la projection d’un film comme Kindil El-Bahr, du réalisateur Damien Ounouri, la curiosité des téléspectateurs, particulièrement les étudiants et les moins jeunes, est vite sollicitée. Le film, sorti en mai 2016, mérite qu’on s’y attarde ici pour le choix et la recherche contenue dans les images et le sujet du synopsis qui fait la part belle à la représentation des Algériennes dans nos sociétés. Après avoir fait sensation dans les salles de l’ouest du pays, en raflant un prix au Festival du film arabe d’Oran, il y a quelques mois, et deux autres en Italie, le long métrage revient dans le Centre à la faveur de l’Institut français, qui l’a programmé pour les Algérois, dans la première quinzaine de la nouvelle année 2017, et pour être précis, le samedi 14 janvier, à partir de 18 heures. Damien Ounouri est un scénariste qui vit et travaille à Alger, il a déjà réalisé un documentaire en 2012, intitulé Fidai, et produit par un Chinois. Le film, qui sera prochainement diffusé à Alger, est sa toute première fiction grâce à laquelle il prend un sérieux élan et une position dans le 7e art. Il faut dire que le scénario a été écrit en collaboration avec Adila Bendimerad, l’actrice qui joue le rôle principal. Nous avons là une histoire qui comporte le regard croisé d’une femme et d’un homme, et c’est justement sur la condition des Algériennes dont il est question dans ce film qui raconte, sur le mode imaginaire, voire fantastique, comment une jeune mère de famille est lynchée à mort par un groupe d’hommes alors qu’elle se baignait seule au large. La disparition de cette femme passe complètement inaperçue dans les environs et les gens assistent quelque temps après le drame à la mort subite des baigneurs qui approchent cette plage. Il est aisé de deviner qu’une présence surnaturelle, sans doute l’esprit tourmenté de cette femme, se venge des hommes. Dans un entretien, le réalisateur a confié que la coscénariste, touchée par la mort d’une Afghane lynchée dans la rue, avait imaginé, avec un artiste plasticien, ce synopsis qui est une véritable performance visuelle d’une femme dans l’eau entourée par des hommes qui l’attaquent de toutes parts. Pour autant, le réalisateur affirme que ce n’est pas tant la question féministe qui l’avait taraudée, mais le drame vécu par une femme dans l’impunité totale. Une démarche hautement humaniste qui tente d’analyser comment les hommes réagissent face à un tel événement. Cette femme-méduse est transformée en créature au pouvoir extraordinaire, elle revient à la vie pour poser la problématique de la question de l’éducation et du politique qui sont la préoccupation première du cinéaste, qui bascule doucement du réalisme au fantastique pour mettre en valeur le fait que le cinéma peut parfois être une catharsis de la société. À voir

L. Graba