Sous le pavillon des raïs, roman d’Amèle El-Mahdi : L’odyssée de Baba Merzoug

D'emblée, on observera que ce roman d’Amèle El Mahdi n'est pas moins facile à lire que les deux premiers qui ont déjà fait sa réputation : la Belle et le poète et Tin Hinan, ma reine. Il faut dire que la manière de l'auteure, toujours exigeante, à la recherche de la précision, de la vérité des êtres et d'une certaine musique, est celle des écrivains rares, de ceux qui emploient les mots de tout le monde, mais pas comme n'importe qui.

Ses lecteurs d'élection ne seront donc pas étonnés d'apprendre que l'histoire racontée par cette auteure est, comme à son habitude, écrite en phrases précises, souples et sinueuses, sur un ton subtil aussi ; elles remontent le passé déroulé à la manière des serpents d'eau qui se faufilent entre les courants d'une rivière. Ce passé, qu'elle interpelle sans émotion excessive, se déploie dans la fiction à laquelle Amèle El-Mahdi s'abandonne avec aplomb et doigté, sans effusion pour ce qui la concerne.

Toujours est-il que le récit historique en question la défend fort bien et l'illustre avec justesse, on s'en doute ; car le roman, auquel ne manque pas la touche de sensibilité qui blesserait au cœur les lecteurs les plus blasés, raconte, de façon nuancée, les malheurs récurrents d'un canon, dénommé Baba Merzoug. Un canon qui, pour ne plus tirer le diable par la queue, accepte de raconter en malheureux héros les tumultueuses péripéties historiques de la ville d'Alger entre les XVIe et XIXe siècles, lesquelles péripéties, comme un film qui nous transporte crescendo, l'ont mené malgré lui en terre étrangère : à Brest la française plus exactement. Récit, du reste, qu'«il» réussit fort bien, et Amèle El-Mahdi aussi. Car l'auteur, dans cette histoire, c'est elle. On a donc sous les yeux un roman riche en événements et en informations sur cette large tranche de notre histoire qui reste, hélas, largement méconnue. Pour tout dire, c'est le cinquième, et fort beau roman, de cette professeure de mathématiques qui, depuis quelques années, s'est consacrée entièrement à l'écriture. Avec beaucoup de réussite, faut-il en convenir.

Quoiqu'il raconte de bout en bout, le talent d’Amèle El-Mahdi reste en effet intact. Ce qui serait insupportable chez d'autres, par exemple cette «prétendue» écriture à la française, devient plutôt plaisant chez cette écrivaine, parce que son talent a justement domestiqué le style d'écriture en question. Et ce qu'il raconte dans le roman, plus sérieux qu'il ne le paraît, c'est lui, Baba Merzoug : «Accessible à une certaine mélancolie», il constitue une manière d'autoportrait, coulé dans son héros, grand canon aux foudres notoires qui naguère aurait maintes fois et crânement défendu El-Djazaïr, sa ville natale ; et aujourd'hui capable de tout, autant que nos valeureux raïs, tel Hamidou lorsqu'il écumait la mer Méditerranée, inspirant crainte et prudence aux pavillons étrangers.

Grand canon capable même du meilleur quand, précisément dans l'épilogue, il dit espérer que son exil brestois prendra fin et qu'on lui permettra enfin de rentrer chez lui, non sans ajouter toutefois : «Je sais que mon époque est révolue et je ne souhaite point reprendre du service. Tout ce à quoi j'aspire, c'est d'être placé dans un endroit duquel je pourrais, comme par le passé, admirer la baie d'El-Djazaïr et guetter les navires qui viendraient non pour bombarder la Casbah, mais pour la visiter et admirer sa beauté et son incroyable architecture. Oui, un jour viendra où je rentrerai chez moi. Ce jour-là, je serai accueilli en héros, les foules viendront m'acclamer, les femmes pousseront des youyous et les enfants taperont des mains en répétant : Baba, Merzoug !, Baba Merzoug !»

On aura ainsi compris que, s'il existe, aujourd'hui, un bonheur de lecture, astringent comme un thé cinq étoiles, c'est celui qu’Amèle El-Mahdi procure avec cette sorte de désinvolture nonchalante qui n'appartient qu'à elle. Et c'est tant mieux pour les lecteurs invétérés de ses romans que nous sommes, elle nous le doit bien.

Kamel Bouslama

Bio-express



Ancien professeur de mathématiques, Amèle El-Mahdi Bensenouci se consacre aujourd'hui entièrement à l'écriture. Elle est l'auteure de deux romans la Belle et le poète et Tin Hinan, ma reine, ainsi que d'un conte fantastique, Yamsel fils de l'Ahaggar, et d'un livre de contes pour enfants, les Belles histoires de grand-mère, tous parus chez Casbah-Éditions.