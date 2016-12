l’eurodéputé Florent Marcellesi : Exclure le Sahara occidental du champ d’application des accords de l’UE avec le Maroc

L'Union européenne et ses institutions devraient exclure, dès à présent, le Sahara occidental du champ d'application des accords conclus avec le Maroc, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (CJUE) qui souligne le statut séparé et distinct garanti

au territoire du Sahara occidental, a plaidé l'eurodéputé Florent Marcellesi.

«Les institutions européennes devraient mener une politique de différenciation complète et efficace limitant les relations bilatérales (UE et des Etats membres) avec le Maroc: ce qui signifie sans le Sahara occidental», a-t-il écrit sur son blog. Florent Marcellesi a mis en exergue, dans ce contexte, la décision «sans ambiguïté» de la CJUE qui a conclu que les accords d’association et de libéralisation entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental, «compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations unies et du principe d’autodétermination des peuples».

Se référant à l'arrêt de la CJUE qui a rappelé le principe selon lequel les ressources naturelles doivent être exploitées au nom et dans l’intérêt de la population du territoire non autonome, le député européen a demandé à l'UE et à ses institutions de veiller à ce qu’aucune des activités économiques menées dans le cadre des accords conclus avec le Maroc ne nuise aux intérêts de la population sahraouie. «(...) les programmes d'assistance de la Commission avec le Maroc devraient immédiatement mettre fin à des activités au Sahara occidental», a-t-il affirmé, soulignant que la Commission ne peut désormais reconnaître aucun document administratif d'une organisation même officielle basée au Sahara occidental. Selon ce parlementaire européen, l'UE doit revoir la liste des exportateurs agréés dans le cadre de ses accords avec le Maroc pour supprimer ceux basés au Sahara occidental, et s'abstenir de délivrer des permis de pêche dans les eaux territoriales sahraouies. Rappelant la conclusion de la CJUE qui a jugé que le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti à ce que l'accord UE-Maroc soit appliqué à son territoire conformément au principe selon lequel l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes doit se faire au profit du peuple se trouvant dans le territoire, et en son nom ou en consultation avec ses représentants, Florent Marcellesi a souligné que «toutes les activités européennes actuelles, telles que l'investissement de l'Allemand Siemens ou les entreprises agricoles espagnoles présentes dans les territoires occupés n'ont aucun fondement juridique». L'arrêt de la CJUE marque «une étape importante» dans les relations entre l'UE et le Maroc avec des implications «profondes» non seulement pour les droits du peuple sahraoui, mais aussi sur la politique étrangère européenne. Le jugement de la CJUE montre que l'UE, ses Etats membres et ses institutions «violent, depuis plus de 40 ans, les principes les plus élémentaires du droit international», a-t-il estimé, dénonçant «la politique de double langage» adoptée jusque-là par l'UE et ses Etats membres. «Alors que d'une part, ils n'ont cessé de réclamer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de soutenir les efforts des Nations unies pour parvenir à une solution politique (...), d'autre part, et dans la pratique, ils ont activement et directement contribué au pillage des ressources (en particulier le poisson) d'un territoire occupé et consolider l'occupation par le Maroc du Sahara occidental», a-t-il déploré. Le député européen s'est engagé ainsi à œuvrer pour que la décision de la CJUE, la plus haute instance juridique de l'UE, soit appliquée, notamment par l'Espagne qui reste, a-t-il souligné, «la puissance administrante de ce territoire». «L'arrêt de la CJUE a mis fin au mythe de puissance administrante de facto accordée jusque-là au Maroc» par certains pays pour justifier sa présence au Sahara occidental, a-t-il relevé.



Appel à la libération immédiate du groupe de Gdeim Izik et tous les prisonniers politiques sahraouis



La Fédération des Entités argentines et arabes (FEARAB) a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques du groupe de Gdeim Izik et tous les prisonniers politiques sahraouis qui croupissent encore dans les prisons marocaines. La Fédération a également appelé à une présence massive d'observateurs internationaux lors du procès des militants et des défenseurs des droits humains du groupe de Gdeim Izik prévu le 26 décembre prochain, selon un communiqué de la FEARAB. «Nous demandons l'intervention de l'ONU, l'UA (Union africaine), l'UE (Union européenne), partis politiques ainsi que les organisations des droits de l'Homme et de la société civile, pour la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis ainsi qu’au soutien et à la solidarité avec eux», a-t-on ajouté.

«Nous sollicitons le SG et le Conseil de sécurité de l'ONU à charger immédiatement la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) de protéger et garantir les droits humains pour le peuple sahraoui, l'ouverture du territoire aux observateurs internationaux et aux médias et l'obligation de défendre les droits civils, politiques et économiques de la population et d'organiser le référendum d'autodétermination, pour lequel a été créée la MINURSO depuis 1991», a souligné la Fédération. «Nous appelons le gouvernement de l'Argentine à convaincre la monarchie du Maroc d'honorer son engagement et coopérer avec honnêteté dans la mission de la MINURSO, de contribuer à la consolidation d'un climat de stabilité, de sécurité et la coexistence pacifique pour le bien des peuples de la Région», a noté la Fédération, estimant que «la persistance du conflit prolonge une situation d'injustice pour les deux peuples, sahraoui et marocain, et menace réellement la paix et la sécurité de cette région». Jeudi dernier, plus de 40 avocats, constitués en collectif international de soutien aux prisonniers politiques sahraouis, ont demandé l’application du droit international humanitaire sur le territoire du Sahara occidental. «24 militants et défenseurs des droits de l’homme sahraouis arrêtés, torturés et condamnés en raison de leur participation présumée au camp de protestation de Gdeim Izik en 2010, une mobilisation collective spectaculaire destinée à protester contre les discriminations économiques et sociales dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part du gouvernement marocain», ont-ils rappelé, soulignant que le 16 février 2013, les 24 accusés avaient été condamnés par un tribunal militaire à de très lourdes peines à l’issue d’un procès «inéquitable».



Rassemblement devant l'ambassade du Maroc à Madrid



La Confédération syndicale des commissions ouvrières espagnoles (CCOO - en espagnol) a appelé à un rassemblement le mardi en face de l'ambassade du Maroc à Madrid pour exprimer la solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik. La Confédération a exprimé son soutien et sa solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis, exigeant le plein respect de leurs exigences, en particulier un procès dans les territoires occupés du Sahara occidental et leur transfert vers une prison proche de leurs familles, selon un communiqué de la CCOO publié sur son site internet hier. Elle a également appelé à «l’ouverture d’une enquête sur les violations du droit international humanitaire qu’ils (prisonniers politiques sahraouis) ont subies pendant six ans dont la torture et de lourdes peines prononcées à leur encontre et la violation de leur droit à la défense.» Dans ce contexte, plusieurs villes espagnoles ont décidé d’organiser des manifestations pour exprimer leur soutien et leur solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis groupe de Gdeim Izik dont leur procès est prévu à partir de lundi prochain. A Madrid, la coordination espagnole des associations de solidarité avec le Sahara (CEAS-Sahara) a appelé à un rassemblement devant l'ambassade du Maroc pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis, le 27 décembre.

L'Association des Amis du peuple sahraoui des îles Baléares a appelé à une manifestation aujourd’hui, pour réclamer la libération des prisonniers politiques et faire la lumière sur le sort des disparus sahraouis. Les prisonniers politiques, appelés «groupe de Gdeim Izik», ont demandé, à quatre jours de leur nouveau procès, leur libération «immédiate et inconditionnelle» et le jugement des responsables marocains des «détentions arbitraires». «Nous, groupe de Gdeim Izik, demandons : notre immédiate et inconditionnelle libération ainsi que tous les détenus et prisonniers de guerre sahraouis dans les prisons (au Maroc et dans les prisons marocaines dans les territoires occupés)», ont exigé, dans un communiqué, ces prisonniers politiques jugés par un tribunal militaire marocain et détenus depuis 2010.



Une étape juridique clé vers la fin de l’exploitation des richesses des Sahraouis



La décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) sur l’accord commercial entre l’UE et le Maroc est « une étape juridique clé» vers la fin de l’exploitation des richesses des Sahraouis, a affirmé la présidente de l’observatoire des ressources naturelles du Sahara Occidental, Western Sahara Ressource Wach (WSRW), Joanna Allen. Joanna Allen qui assure la présidence tournante de WSRW et qui est membre actif de sa branche britannique, Western Sahara Campaign UK, a souligné dans une contribution médiatique que la décision de la justice européenne de mercredi dernier est « une étape juridique clé» pour mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental et un « avertissement» pour les entreprises qui veulent établir des accords qui concernent le territoire occupé sans le consentement du peuple sahraoui.