Délivrance des cartes d’identité nationale biométriques : Le Consulat général d’Algérie à New York lance l’opération

Le Consulat général d'Algérie à New York a lancé hier l'opération de délivrance des cartes d'identité nationale biométriques au profit des membres de la communauté nationale établis aux Etats-Unis d'Amérique.

L’opération concerne les membres de la communauté nationale titulaires d'un passeport biométrique parmi les 30.000 immatriculés dépendant de la circonscription du Consulat général à New York qui couvre 44 Etats sur les 50 que comptent les Etats-Unis, précise la représentation diplomatique dans un communiqué. Les citoyens peuvent se faire délivrer ces cartes directement auprès du Consulat général.

Ceux qui résident dans les états éloignés, le consulat leur accorde exceptionnellement la possibilité de demander une délivrance par courrier. Le lancement de l’opération a été accueillie favorablement par les citoyens qui y voient un véritable progrès réalisé par l'administration algérienne, saluant la simplicité des procédures de la demande et la rapidité de la réception des cartes au niveau du Consulat Général.

L’opération marque ainsi une nouvelle étape franchie dans le processus de modernisation de l'administration algérienne, décidé par le gouvernement algérien, souligne le consulat général. (APS)