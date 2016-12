NAHD 1- MOB 0 : L’essentiel pour le Nasria

Trois semaines seulement après avoir éliminé le MOB en coupe d’Algérie, à Sétif, les NAHD réédite son exploit face à la lanterne rouge du championnat. Pour le compte de l’ultime journée de la phase aller de la Ligue Une, le Nasria a disposé, hier au stade du 2à Aout (Alger), de la formation phare de la ville de Bejaia par le score étriqué de 1 à 0. Adoptant des schémas de prudence pratiquement similaires (4-5-1), mais avec toutefois des stratégies différentes, les deux teams n’ont pas vraiment évolué sur leurs véritables visages.

Bien que l’ouverture du score est intervenue tôt dans la partie en faveur des locaux, on ne peut pas dire que le public présent dans les tribunes a eu grand chose à se mettre sous la dent, durant le premier half. 10’, Ardji, d’un puissant tir lointain alerte Rahmani, qui se déploie parfaitement pour repousser le cuir en corner.

Une minute plus tard, Khiat, à la limite de la surface de réparation, tente à son tour sa chance et parvient ) tromper la vigilance du keeper Mobiste. Sa balle à toutefois été déviée de sa trajectoire initiale par un défenseur. 26’, Ouali oblige le portier Bejaoui à la parade pour dévier le cuir en corner. La seule occasion notable des visiteur, dans cette première mi-temps, est intervenue à la demi heure de jeu seulement. Le tir de Yaya passe tout prés du cadre. De retour des vestiaires, les camarades de Messâadia ont fait preuve de plus de détermination. Ces derniers ont carrément pris l’initiative du jeu à leur compte, poussant les Sang et or dans leurs tranchées. Ainsi, les visiteurs se sont procurés de nombreuses occasions de scorer. Néanmoins, faute de réalisme, leurs efforts n’ont pas été récompensés. 53’, Doukha se couche pour bloquer le tir au premier poteau de Salhi. 64’, le tir de Messaâdia passe tout prés du cadre. 67’, la balle de Yaya est écartée sur la ligne par Bouzidi, alors que le gardien était largement battu. 70’, le heading de Salhi passe à peine sur la transversale. 74’, le tir est déviée en corner par un défenseur. 88’, L’arbitre de la rencontre, Bissiri, annule le but réalisé par Belkacemi sous prétexte qu’il y avait une charge sur Doukha. Une faute peu évidente. Le NA hussein Dey sort ainsi vainqueur dans une rencontre ou il s’est contenté de faire l’essentiel. Un succès qui permet au Nasria de realiser une bonne progression au classement. De son coté, le MOB poursuit sa descente aux enfers.

Rédha M.