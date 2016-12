Dans la LUCARNE : Le Real Madrid et la colère du Barça

Tout le monde est au courant de ce qui s'y passe dans la Liga espagnole. Il est vrai que le Real et le Barça sont considérés comme les meilleures équipes du monde par les spécialistes. C'est même incontestable, puisque personne ne le conteste dans les cinq continents. Une soumission pratiquement mondiale devant cette évidence que tout le monde voudrait prendre comme exemple. D'ailleurs, la façon de jouer des catalans est suivie et imitée par tous. En effet, même les grandes équipes européennes comme le Bayern, la Juventus, Manchester United ou City, le Paris St Germain...ont adopté cette façon de jouer à la barcelonaise. Ces deux équipes sont devenues un véritable phénomène au point de «truster» les titres aussi bien sur le plan national qu’européen. Leurs matches, appelés, clasico, sont regardés presque par tous les téléspectateurs du monde. Rien que pou la Liga, on visera d’ici 2018 les 3,5 milliards de téléspectateurs. C’est énorme, eu égard à la place occupée par le football espagnol bien représentée par ces deux grands clubs, mais aussi son équipe nationale. La concurrence entre eux, s’est muée tacitement, en une lutte implacable, voire féroce. On ne se fait pas de cadeaux, même si, on arrive bien à l’entretenir sans que rien ne soit apparent. C’est un peu une « guerre froide » comme l’était celle entre le bloc occidental et de l’Est (soviétique). Ces dernières années, la FIFA, qui guette tout ce qui s’y passe dans la planète-foot, a bien réagi aux transferts de « joueurs mineurs ». Le Barça a été sanctionné par une interdiction de recrutement de nouveaux joueurs aussi bien durant le mercato hivernal qu’estival. Une décision qui avait effectivement désarçonné les barcelonais.qui avait des « touches » avec certaines grandes « stars du football mondial ou européen. Ils étaient alors contraints de « ruser » avec la FIFA pour empêcher ses rivaux et notamment le Real de ne pas lui « chiper » les joueurs dont il a l’intention d’enrôler. Ils ont, malgré tout, réussi à recruter des joueurs sans les faire jouer à l’instar d’Arda Toran, le Turc de l’Atlético de Madrid. La sanction infligée par la FIFA au Barça l’a été aussi au Real et à l’Atlético Madrid pour les mêmes motifs, c'est-à-dire le transfert de joueurs mineurs. Ces deux clubs ont été ainsi interdit de recruter de nouveaux joueurs pendant deux années. A vrai dire, il s’agit d’une période assez longue qui ne peut que faire les affaires du Barçà qui a dû «rire sous cape» devant une telle aubaine. C’est vrai que depuis la venue de Zinedine Zidane à la tête du Real, c’est l’euphorie ou rien ne résiste aux Madrilènes. Ils raflent tout ! Ils ont même failli lui infliger un revers dans son propre fief du Nou camp. La force du Real s’est étendue aussi au TAS, puisque Florentino Perez, le président du Real, n’est pas resté les bras croisés. Il a fait un recours à qui de droit. Finalement, il a été écouté et rétabli dans ses droits, puisque son recours a eu gain de cause auprès du TAS et il peut légalement recruter de nouvelles stars à l’image de Dyballa, l’Argentin et même d’autres «pointures». Cette décision du TAS si elle a suscité une joie immense dans le camp méringué, ce n’est pas le cas dans le camp rival. C'est-à-dire les dirigeants du Barça à commencer par Bartomeu qui reprochent au TAS cette prise de décision favorable au Real. Suite à cette attitude, on frise même l’outrecuidance jusqu’à dicter au TAS ce qu’il doit faire. Dans cette affaire, il y a lieu de relever le fait que les dirigeants de la «maison blanche» ont été plus persuasifs et surtout avaient présenté un dossier en «béton». Ce qui n’est pas le cas des autres Madrilènes de l’Atlético. Les Barcelonais auraient dû accepter cette sentence courageusement et surtout sportivement en demandant, tout simplement, des conseils au dirigeants du Real qui ont prouvé leur compétence. C’est aussi le cas de leur équipe fanion sur le terrain : le Real Madrid. Le reste, ce n’est que de la «parlotte» pour uniquement «sauver la face» !

Hamid Gharbi