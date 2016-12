Ligue1 (15e journée) : Le MCO solide dauphin

La suite de cette 15e journée de la Ligue1 qui a commencé, jeudi, avec la consécration du MCA comme champion d'automne, a été marquée par la victoire du MCO, à Zabana, devant une équipe du CSC, vraiment assez faible, notamment en défense, puisqu'il laisse le champ libre à son adversaire. C'est ce qui lui est arrivé, cette fois-ci, encore, face au MCO devant un stade plein comme un "œuf".

En effet, et après avoir ouvert le score, dès la 10e minute, par Bezzaz, suite à un superbe coup franc, les Constantinois qui cherchent à faire venir Adel Amrouche à la barre technique, n'arriveront pas à tenir leur avance. Certes, le penalty transformé par Bentiba était quasi imaginaire, mais le 2e but de la tête de Souibah était splendide.

Tout cela a été réglé en première période. Une victoire qui permet aux Oranais de «chiper» la deuxième place à l'USMA. Cette dernière est reléguée désormais à la 3e place à deux points de retard du second. C'est énorme pour un leader qui avait pris une sérieuse avance il n’ y a pas longtemps.

Du coup, la bonne affaire du jour est à mettre à l'actif de l'ESS, qui s'est contentée de l'essentiel, at home, devant le DRBT pour revenir en force. En effet, le but inscrit par Djahnit (24') a été suffisant à leur bonheur en leur permettant de remonter au classement général. Ils ne sont qu'à un point du podium et de l'USMA positionnée à la 3e place.

L'autre bonne opération à été réalisée par l'OM Médéa qui est allé, à Mohammadia, accroché une équipe de l'USMH qui l'avait, pourtant, éliminée en coupe d'Algérie (1/16es de finale) une semaine auparavant. Suite au point du nul pris aux Harrachis, les Médéens (25pts) sont, eux aussi, à cinq points du leader, incontesté, le MC Alger. Il faut dire qu'avec la fin de cette phase aller, certaines équipes qui étaient jusque-là en mauvaise posture ont bien réagi avant la phase retour prévue le 13 janvier 2017.

H. G.